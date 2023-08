León Astengo no le tiene nada de fe a la UC ante Colo Colo: "No tiene cómo competirle"

Universidad Católica buscará levantar el rumbo de la temporada 2023 con su gran apuesta: la Copa Chile. Los Cruzados chocan con Colo Colo en la final de la Zona Centro Norte, obligados a ganar para ir a buscar el título.

Sin embargo, el presente que viven los de la franja no ilusiona a todo el mundo y así lo dejó claro Fernando Astengo. El ex defensor conversó con RedGol y demostró que no le tiene nada de fe al equipo de Nicolás Núñez.

León Astengo dice que la UC no tiene cómo competir contra Colo Colo

Fernando Astengo adelantó junto a RedGol el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica. El León se sumó a la polémica sobre la etiqueta de “Clásico” que recibe el encuentro, dejando más que clara su postura.

“Clásico para mí es Colo Colo con la U, por un tema de historia y una serie de factores que han ocurrido en la historia. Se genera una rivalidad inmensa entre los equipos y las barras. Católica es un partido importante por lo que han ido creciendo, pero no es un clásico”, lanzó.

De hecho, Fernando Astengo detalló cómo era para él la previa ante la UC. “Cuando me tocaba jugar contra Católica me preparaba de la misma manera, sabía que era un rival difícil, pero más allá de eso no. Con la U era distinto, a nivel de prensa, de comunicaciones; se hablaba de detalles y cosas de diferente índole”.

Eso sí, el León no le quitó mérito a lo hecho por los Cruzados en el último tiempo. “Si bien se genera una expectativa por lo que ha hecho Católica en los últimos años, no es un clásico”.

“De acuerdo a lo que están jugando, es difícil que revierta lo mal que está jugando Católica. Después del cambio de técnico tomó aire, pero está muy desordenada, golpeada porque no le encuentran la forma de jugar”, añadió.

Finalmente, Fernando Astengo recalcó que la UC no tiene nada que hacer ante el Cacique. “Nuñez tiene que ir probando para que Católica vuelva a jugar de forma normal, porque lo de ahora es desastroso. De acuerdo a lo que he visto este último tiempo, no tendría cómo competirle a Colo Colo”.

¿Cuándo es la final ida de Copa Chile entre Colo Colo y Universidad Católica?

Colo Colo y Universidad Católica definen al ganador de la Zona Centro Norte de Copa Chile. La final de ida se disputará este miércoles a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, sin público.

¿Cuándo es la final vuelta de la Copa Chile entre Colo Colo y Universidad Católica?

Tras lo que ocurra el día miércoles, Colo Colo y Universidad Católica definirán al campeón de la Zona Centro Norte de Copa Chile el domingo. El duelo está pactado para el día 20 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.