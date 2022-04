Colo Colo sigue afinando detalles para el vital choque que tendrá este miércoles en la Copa Libertadores 2022. Desde las 20:00 horas, el Cacique recibe a River Plate en el estadio Monumental por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo.

En la previa, el elenco albo disputó un duro encuentro con Universidad Católica, que terminó en empate 1-1. En aquel compromiso no pudo contar con dos de sus figuras: Juan Martín Lucero y Emiliano Amor fueron bajas por lesión, quedando en duda para enfrentar a River Plate.

El panorama no era alentador días atrás, pero este martes Gustavo Quinteros calmó a los hinchas. O en parte. Este mediodía, el técnico de Colo Colo abordó la situación de ambos jugadores y aclaró todas las dudas sobre su estado.

El que llega sí o sí al duelo con River Plate es Juan Martín Lucero. El Gato fue una baja importante y el plantel lo sintió, pero logró recuperarse de sus molestias para estar contra los Millonarios. "Hace dos días que entrena normal, así que está bien", recalcó el DT.

Otro de los que no vio acción ante la UC fue el expulsado Gabriel Costa, quien regresa para la Copa Libertadores. "Es un jugador importante para nosotros. Hace un trabajo muy bueno jugando como extremo, interior o punta".

Emiliano Amor será esperado hasta última hora

A horas del partido con River Plate, la única gran preocupación la pone Emiliano Amor. El defensor no ha logrado recuperarse del todo y es la duda para el once de Copa Libertadores. "Llega un poco más justo, lo esperaremos y sin arriesgar su físico. Si vemos que no está, no lo arriesgaremos. Si está bien, va a jugar".

"Hoy casi no sintió molestias, así que es probable que mañana pueda jugar. Ojalá pueda hacerlo bien, sin dolor y pueda estar todo el partido. Es una pieza importante de nuestro equipo, vamos a esperar hasta horas antes del encuentro para ver si no siente nada. No lo vamos a arriesgar si tiene dolor", agregó Gustavo Quinteros.

Al cierre, el técnico de Colo Colo reiteró que espera contar con Emiliano Amor para enfrentar a River Plate. "Espero que haya pasado, que esté bien y pueda seguir jugando. Será un aporte importante defensivamente si puede estar", sentenció.