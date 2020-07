Juan Cristóbal Guarello: "Mario Salas no quería a Agustín Orión y no estaba tan equivocado... no jugó más"

Agustín Orión se refirió a su bullada salida de Colo Colo en medio del quiebre con Mario Salas y dio detalles que antes no había compartido. Según el arquero argentino, el entonces técnico del Cacique lo cortó sin oportunidad de pelear el puesto.

En Radio ADN, el periodista Juan Cristóbal Guarello dejó entrever dudas respecto al testimonio del arquero argentino y considera que Orión exagera su versión.

“El tema es creerle o no. El tema de fondo es que es un problema técnico: Salas sentía que Cortés le cumplía y estaba Darío Melo. Que con eso tenía, más los cabros de la Sub 20”, dijo Guarello en Radio ADN.

"Mario Salas sentía que Agustín Orión no iba a volver bien de la lesión... y no volvió. No ha jugado más".

Agrega que “no lo quería y no estaba tan equivocado, si Orión no ha jugado más y no ha agarrado contrato. Sentía que el jugador no iba a volver bien de la lesión y no volvió”.

Sentencia que “me llama la atención lo de Orión. Cuando se fue Morón por apoyar a Menichetti se fue con mucho menos escándalo, de hecho, no hizo ningún escándalo. De repente hay que dar vuelta la página no más”.

Orión en su paso por Colo Colo.