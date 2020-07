Blanco y Negro tiene una reunión clave para tratar la nueva marca de camiseta y el caso Leo Valencia

Las aguas no están tranquilas en Colo Colo y habrá una reunión de directorio en Blanco y Negro donde se tocarán varios temas, pero dos son los más relevantes: nueva marca para la camiseta y Leonardo Valencia.

Esta reunión mensual tendrá en carpeta a las ocho marcas internacionales interesadas en vestir al Cacique: Adidas, Puma, Hummel, Kappa, Macron, Joma, Kelme y Atlética.

Eso sí, Blanco y Negro tiene un par de exigencias para escoger a la futura marca. La primera y, quizás la más importante, es recaudar 20 millones de dólares con el contrato, además de dos camisetas conmemorativas por los 30 años de la Copa Libertadores y los 100 del club.

Camiseta Umbro de Colo Colo

Otro tema a tratar, y que no es menor, es la situación que vive Leonardo Valencia tras la funa de su ex pareja por no pago de la pensión alimenticia y violencia intrafamiliar.

El jugador colocolino presentó una defensa ayer a través de su cuenta de Instagram y desde Blanco y Negro también han recopilado información para ver qué medida tomaron con el futbolista.