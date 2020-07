Carla Guerrero y Leonardo Valencia: "Jugador de Colo Colo será, pero maltrata a una mujer y desampara a sus hijos"

La seleccionada chilena y defensa del Rayo Vallecano de España, Carla Guerrero, se refirió a la situación de Leonardo Valencia. El jugador de Colo Colo fue acusado por su ex pareja de maltrato familiar, violencia psicológica y abandono de las responsabilidades económicas de sus hijos.

La Jefa habló con Gesto Técnico a través de Instagram y deja clara su postura sobre el tema: “encuentro insólito que un jugador de su categoría esté maltratando a una mujer, me parece bastante mal. Muy buen jugador será y de Colo Colo, uno de los mejores equipos de Chile, pero está maltratando a su mujer y tiene problemas con sus hijos”.

La capitana de la Roja junto a Christiane Endler agregó que “es como lo que pasó con el kinesiólogo de Palestino, o también el caso de Antonia Barra. Espero que Leo Valencia, como gran jugador que es, trate de tener más respeto con su señora. Y si tiene hijos, no es para dejarlos desamparados”.

Siguió complementando: “quizá Leo Valencia no trata mal a la mujer en términos físicos, sino que verbalmente. He visto testimonios donde él le dice 'te vas a morir de hambre con los niños, no te voy a dar nada'. Entonces, uno piensa en sus hijos. ¿De verdad quiere eso para sus hijos? Si no quiere nada con su mujer, puede ser, pero está haciendo sufrir a sus hijos”.

Asimismo, fue consultada por las repercusiones que el tema trae para Colo Colo y aborda la postura que debe tomar el Cacique ante la funa a su jugador.

Carla Guerrero contra Estados Unidos en el Mundial.

“Ellos se preocupan por un tema de imagen. Un jugador que esté agrediendo a una mujer, sobre todo en los tiempos en que estamos, no le viene nada de bien. Entonces, yo creo que a Colo Colo no le conviene tener a un jugador así”, expuso.

Sentencia que “no sé si es deber de un club el hecho de educar a un hombre para respetar a la mujer, creo que viene desde la casa. Es decir, que la familia te enseñe y diga: a las mujeres se les respeta por esto y por esto”.