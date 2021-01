Guarello y la agónica victoria de Colo Colo: "Tiene muy cerca la salvación de todo, no sólo del descenso directo"

Colo Colo derrotó a Coquimbo Unido por 2-1 en la última jugada este pasado sábado gracias al agónico gol de Javier Parraguez. El triunfo albo, no apto para cardiacos, significa para el Cacique sumar tres puntos con gusto a seis, en lucha directa por la permanencia en Primera División con El Pirata.

Tras el duelo, Juan Cristóbal Guarello tomó el micrófono en la transmisión de Radio ADN y su análisis resultó en elogios para Parraguez y su trascendental tanto. Además, el destacado periodista tiene el presentimiento que Colo Colo dio un paso importante para no descender.

“Partido en la línea de Colo Colo esta temporada con un par de cosas a favor: primero el equipo no se desarma con el gol y lo empata rápidamente. Y desde la banca vinieron un par de soluciones. (Ignacio) Jara hace jugar al equipo y se siente cómodo en la tarea de conductor, luego Parraguez hace el gol y está en dos jugadas de peligro”, dijo Guarello.

Agrega que “no vamos a empezar con el jueguito que Parraguez es esto o lo otro. Hay que analizar fríamente lo que aportó en este partido: más peso ofensivo y el gol. Tenía que tener la convicción de ir a buscar ese balón, no enredarse en la línea del offside de Coquimbo y después cabecear al arco. Dos o tres cosas que modifica Quinteros le termina resultado. Si terminaba 1-1 no había nada que reclamar, parejo, cerrado, difícil e incluso se veía mejor Coquimbo en los minutos finales porque estaba más entero, pero en la última jugada Colo Colo supo aprovechar el error doble de Pereira, que hizo esa falta si ningún sentido y luego habilitar a todos al marcar la diagonal”.

Por otro sostuvo que “A Coquimbo el punto no le venía mal… por los puntos que no conseguía Colo Colo. O sea, mantenía los tres de ventaja y esos tres se transforman en seis… Ahora Colo Colo con 33 puntos tiene muy cerca de la salvación de todo, no solamente el descenso directo".

Sentenció que “aunque no le gane a La Calera, después juega una final con Iquique y si suma tres como visita está salvado, así de simple. A Colo Colo no hay que pedirle juego, no tiene. A estas alturas dentro de su precariedad debe tener algo de armazón y que los rendimientos individuales no colapsen. Y en el detalle, Parraguez terminó siendo decisivo contra Coquimbo”.