El bicampeón de América, Jean Beausejour , manifestó que, bajo su prisma, Colo Colo juega mejor y tiene mejor presente que River Plate . No obstante, dejó en claro que eso no basta para obtener un triunfo y menos ante un equipo de la jerarquía del dirigido por Marcelo Gallardo por la Copa Libertadores .

Colo Colo pasa por un buen presente futbolístico, el que lo tiene puntero del Campeonato Nacional tras una contundente goleada frente a Coquimbo Unido y en la pelea por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, donde marcha segundo en el Grupo F tras River Plate, su próximo rival por el máximo torneo continental de clubes este jueves.

Y, para Jean Beausejour, no hay dobles lecturas. “Contra Coquimbo hicieron un partido casi perfecto. Está bien, Coquimbo no especula ni en el Monumental, pero el gran momento del funcionamiento de Colo Colo… Para mí, Colo Colo está jugando mejor que River”, sentenció el bicampeón de América en ESPN F Show.

No obstante, agregó un “pero”. “Ahora, esto no basta para ganarle a River. De hecho Colo Colo lo superó en muchos estamentos en el Monumental y, así y todo, no ganó. Eso habla de la jerarquía de un equipo como River. Pero sí es un momento alentador, luminoso lo de Colo Colo. Pero eso no basta”, recordó.

Finalmente, Bose sentenció que “seguramente tienen que identificar en qué momentos del partido deben desplegar toda la artillería en ofensiva. En otros momentos tendrán que sufrir, pero están con todas las expectativas para lograr un buen resultado en Argentina”.

Colo Colo jugará con River Plate en Buenos Aires este jueves a partir de las 20:00 horas y podrás seguir todos los detalles a través de RedGol.