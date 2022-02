El refuerzo del Cruz Azul para la temporad 2022, Iván Morales, conversó en México para contar que uno que convenció al delantero con dejar Colo Colo fue el ex atacante y capitán de la selección chilena Iván Zamorano, para buscar desafíos más grandes para su carrera deportiva.

Un gran salto en su carrera futbolística está viviendo Iván Morales, quien se transformó en el refuerzo chileno de Cruz Azul para el Clausura 2022, donde ya ha comenzado a entrenar con sus compañeros en México.

Por lo mismo, el ex atacante de Colo Colo reconoció en una entrevista lo que lo motivó a partir a las tierras mexicanas, donde reveló que Iván Zamorano fue clave en ayudarlo a tomar una determinación tan importante.

"Hay muchos jugadores chilenos que han venido acá y me han hablado muy bien de aquí (México) y de la Liga MX. También está Iván Zamorano que me ha hablado muy bien y eso me animó para venir", dijo en entrevista para TUDN.

Si bien eso significó dejar Colo Colo, el delantero de la selección chilena asegura que lo motivan los nuevos desafíos.

"Obviamente fue doloroso, pero también creo que el venir acá es muy provechoso para mí y para mi carrera, como muchos saben estaba en el más grande de Chile y ahora estoy en el en uno de los más grandes de México, así es que me motiva mucho a hacer las cosas bien", destaca Morales.

En ese sentido, el goleador ya se ha empapado de los nuevos objetivos, donde disputará la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Por ahora obviamente hacer lo que nos toca lograr el campeonato la Concacaf y me tiene muy motivado y ojalá podamos salir campeones de todo lo que disputemos", finaliza.