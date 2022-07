Comienza la segunda rueda del Campeonato Nacional y Fernando Zampedri de Universidad Católica marcha líder en la tabla de goleadores con 10 tantos, igualado con Joe Abrigo de Coquimbo Unido y seguidos por Lautaro Palacios (9) de Audax Italiano y Cristian Palacios (8) de Universidad de Chile.

Justo más atrás aparece Juan Martín Lucero de Colo Colo con 7 goles. Y muchos son los que apuestan por estallido del delantero del Cacique para pelearle la tabla de máximos artilleros al atacante de la Católica.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, varios históricos proyectan una cerrada lucha entre Lucero y Zampedri para quedarse con el título de goleador del Campeonato Nacional 2022.

El ex delantero del Cacique, Ricardo Dabrowski, manifestó que “Lucero en Colo Colo al principio no tenía la finesa o la efectividad. Cuando la empieza a tener se transforma en un jugador súper importante para Colo Colo. Lo mismo Zampedri en la Católica, que también ha hecho muchos goles y en definitiva ellos hacen destacar al equipo y el equipo a ellos. Con características similares, pero nunca iguales, son dos grandes jugadores”.

El oriundo de Lomas de Zamora en Argentina agregó que “Zampedri recibe más centros, Lucero se tira más atrás, pero con los centros que ha tenido Colo Colo también hizo un muy buen gol de cabeza en Copa Libertadores. Si tiene más o menos juego aéreo depende de los centros que les tiren. Yo creo que los dos tienen muy correcto juego aéreo. De poder ganarle Lucero a Zampedri, seguramente, pero hay que ver con el correr de los partidos”.

Óscar Fabbiani, ex Palestino entre otros, considera que “son dos goleadores y por eso están ahí, más en este tiempo. Me quedo un poco más con Lucero, lo encuentro más completo. Tiene un poquito más de condiciones y las aprovecha. El goleador tiene que aprovechar las circunstancias. En el cabezazo saca más ventajas Zampedri y Lucero es más encarador, tiene más esas cosas de barrio. Si Lucero sigue haciendo las cosas como las está haciendo, tiene todas las posibilidades. Qué bonito que los dos estén ahí porque se pone más lindoel campeonato”.

El uruguayo y referente de Cobreloa, Jorge Luis Siviero, comentó que “por lo que ha hecho a Zampedri, lo conocemos mucho más y hace tres temporadas que está y pasa por un momento excepcional. Lucero apareció este año y está ratificando el currículum con el que llegó. Es difícil elegir a uno por encima del otro, los dos son importantes”.

El también entrenador de varios equipos chilenos por varias décadas concluye que “es difícil jugársela por uno, no es que no quiera mojarme el potito, dependerá mucho del funcionamiento del resto del equipo. El que ande mejor llevará de la mano al goleador y viceversa. Es una paridad absoluta, una lotería y no me animo. Es una linda competencia”.

El ariqueño Osvaldo Hurtado expone que “me gustan los dos, pero técnicamente es más Lucero porque va al costado, engancha, se descarga. Zampedri necesita ser abastecido, un nueve tradicional fuerte, potente y oportunista. Lucero participa más en la organización del juego. La diferencia la puede marcar en el andamiaje del equipo, si Colo Colo sigue fuerte, Lucero tendrá muchas posibilidades de superar a Zampedri, pero si el Huaso Isla y Fuenzalida funcionan bien, más Pinares, se pone complicada la cosa, pero Zampedri dentro del área es mortal”.

Por último, fue el ex Universidad de Chile, Sandrino Castec, fue el único que tomó leve preferencia por el delantero de la Católica: “por el tiempo y carácter, Zampedri. Lleva más tiempo en el medio chileno. Lucero me pareció un relámpago y ahora es un goleador, pero me identifico más con Zampedri. Me gusta su manera de jugar como centrodelantero. Como se están dando las cosas, creo que Lucero tiene mucho más por mostrar que Zampedri, pero será una linda pelea, sentencia el Bombardero.