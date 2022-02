Colo Colo es pura alegría después del inicio del Campeonato Nacional 2022, ya que en la primera fecha vencieron a un rudo Everton en el estadio Monumental por 2-0 en los minutos finales y sumaron tres puntos para partir con el pie derecho el largo camino hacia el objetivo de quedarse con el título.

Situación que dejó felices tanto a los hinchas como a los referentes históricos del club, quienes tienen ganas de este año poder sacarse la espina y quedarse con el trofeo que Universidad Católica les arrebató de las manos en el campeonato pasado, y para eso apuntan hacia los jóvenes.

Así al menos lo dejaron saber Gabriel Mendoza y Jaime Vera, dos históricos exjugadores del Cacique que reconocieron en diálogo con RedGol que sus talentos de la cantera deben tomar más protagonismo. Así, el Coca destaca que "los jóvenes vienen mostrando hace rato que tienen cancha y que están peleando un puesto de titular".

"Creo que (Cristián) Zavala ha tenido muy pocos minutos, a mí me encanta y yo creo que a medida que vaya jugando y vaya teniendo continuidad va a ser un aporte muy importante por la banda en Colo Colo", complementó sobre el ex Deportes Melipilla.

"Esta inclusión de (Alexander) Oroz, que yo lo venía viendo hace rato en Iquique, me parece bien que aprovechen las oportunidades cuando se las dan y lo están haciendo bien. Ya sabemos lo de Vicente Pizarro que ya está consolidado en el medio, Joan Cruz también cuando le toca entrar, (Carlo) Villanueva también está agarrando la onda y eso es súper bueno para Colo Colo, y súper bueno para el plantel en lo que es la lucha leal para ganarse un puesto como titular”.

Por otra parte, el Pillo resalta que Joan Cruz es uno de los mejores proyectos del Cacique, y detalla que "tiene que ir sumando minutos igual que Villanueva que juega muy bien, Oroz, que llegó ahora después de un préstamo, Pizarro, son jugadores que con la suma de minutos seguramente van a ser un aporte importante para el plantel”.

E inmediatamente después de alabar a las jóvenes promesas del Eterno Campeón, ambos continuaron destacando el gran partido que hizo el equipo de Gustavo Quinteros para conseguir la primera victoria de la temporada.

"Cuando vienen al Monumental juegan a que no les hagan goles, y lo hacen mal"

El resultado de 2-0 con el que Colo Colo le ganó a Everton podría indicarle a algunos que el partido fue un trámite para los albos, pero lo cierto es que tuvieron que sufrir para sacarle la victoria a un cuadro Ruletero que se defendió muy bien y apostó a encontrar un contragolpe que les diera la victoria, pero no lo encontraron.

Por eso, Jaime Vera reconoció sobre el duelo que “pienso que fue un partido difícil hasta el primer tiempo, porque no se veía mucha claridad. Everton jugó demasiado a no perder, no arriesgó mucho, y Colo Colo tenía el trámite del partido ahí, le faltaba el gol nomás, pero yo creo que fue merecido el resultado con todo lo que hizo en la cancha”.

El Coca, por otra parte, disparó que "todos los equipos cuando vienen al Monumental vienen con un sistema de juego para que no le hagan goles, pero en definitiva creo que lo hacen mal porque lo que pasa siempre es que Colo Colo te hace el gol al último minuto y no tienes después como poder sacarte ese gol".

"Everton se defendió bien, planteó un juego totalmente defensivo tratando de buscar el contraataque pero que en definitiva Colo Colo no podía penetrar. Pero yo creo que con la inclusión de (Alexander) Oroz, que lo hizo muy bien con el cambio de frente y definió una jugada a lo que es Colo Colo que es ganando al final y con un zambombazo ahí que la metió perfecta, hizo buena jugada y la finiquitó bien”.

Con respecto al debut goleador de Juan Martín Lucero, Vera reconoce que le gustó su trabajo ya que “se mueve bien y hace bien las cosas, le estaba faltando un golcito nomás, pero lo hizo ahora y eso le va a dar más confianza".

Eso sí, se olvida rápidamente del argentino y se toma un minuto para aplaudir de pie lo realizado por el capitán del Cacique. "Me llama la atención el rendimiento de (Gabriel) Suazo, que está cada día mejor. Le ha hecho bien que le dieran la confianza y le entregaran la jineta”.

Para cerrar, ambos exjugadores albos se refirieron al Campeonato Nacional, el cual con la victoria de los tres grandes de Santiago anticipa que podría venirse un buen torneo por delante, opinión que comparten Gabriel Mendoza y Jaime Vera.

Pese a eso, el Coca advierte que “eso sí yo creo que nosotros ya dimos el primer combo con la Supercopa, le ganamos al campeón vigente y eso como hinchas nos da mucho optimismo para lo que se viene para adelante y para lo que esperamos, también queremos andar bien en la Copa Libertadores".

"Entonces creo que el plantel se conformó de muy buena forma y eso nos da esperanza y nos ilusiona un poco para pasar al menos la primera fase de la Libertadores que hace mucho rato que Colo Colo no lo hace, y que sin duda alguna es lo que todos queremos a nivel internacional y nacional ya por fin agarremos la onda que todo colocolino espera que es salir campeón y estar disputando un torneo de principio a fin”, añade.

Finalmente, el Pillo destaca que es “importante la partida que tuvieron. Ojalá mantenerla, porque el campeonato se torna más atractivo, así que ojalá se pueda mantener eso”, cerró.