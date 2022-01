El histórico lateral de Colo Colo no quiere de vuelta al Tin tras su polémica salida meses atrás. Dijo que el ex azul puede brillar en el Cacique "independiente que jugara en los innombrables".

Colo Colo comenzó con todo el año 2022 luego de asegurar a gran parte de su plantel para la próxima temporada. En el Cacique se movieron rápido para cumplirle a Gustavo Quinteros y en el inicio del año ya cuenta con gran parte del plantel para lo que viene por delante.

Pero en los Albos todavía resta definir a quien será su próximo centrodelantero y un gustito extra de su técnico. Si bien todo parece estar listo con Juan Martín Lucero para ser el "9", el DT se la jugó pidiendo el regreso de Martín Rodríguez tras su polémica salida a solo meses de llegar en el 2021.

La situación generó una ola de comentarios al respecto en redes sociales, a las que también se suma el mundo del fútbol. Y uno que conoce bien la interna del estadio Monumental es Gabriel Mendoza, quien fue categórico al respecto.

En conversación con RedGol, el Coca analizó el mercado de pases y las nuevas incorporaciones de Colo Colo. "Creo que no son tan fantásticas como pensábamos los colocolinos. La renovación de Solari y Pizarro me parecen perfectas, la vuelta de Pavez esperemos que sea un acierto, pero creemos que nos hace falta el delantero que hace rato estamos esperando. Un goleador".

Larrivey por sobre Rodríguez

Gabriel Mendoza dejó en claro que quiere contar con un centrodelantero que ayude al equipo con los goles que le faltaron el año pasado y que les terminaron costando el título. Uno de los jugadores que quedó libre y fue figura del último Campeonato Nacional es Joaquín Larrivey, quien espera ofertas al quedarse sin club.

Pese a estar en la U, para el Coca es la carta en lugar de Martín Rodríguez. "Pienso que, independiente que jugara en los innombrables, sería una gran opción para Colo Colo. A pesar de estar en un equipo malo, fue el goleador. Hizo 20 goles, estando con un equipo perfecto, donde los jugadores que van por fuera desbordan o están en mano a mano, cualquier opción en el centro que haga goles le va a ir bien".

Pero más allá de eso, para Mendoza es clave que el Bati ya cuenta con experiencia en nuestro país. "Larrivey conoce el medio, estuvo en un equipo en una situación tan o más difícil que la de nosotros tiempo atrás. Y a pesar de todo, se desarrolló. Sería una buena opción".

Finalmente y al ser consultado por el posible retorno de Martín Rodríguez, el Coca es tajante. "Como hincha, creo que optó por otra opción. En el momento que más se necesitaba, no se la jugó. Para mí, si no quiso estar, no me gustaría su vuelta".

Por ahora en Colo Colo siguen trabajando con todo en busca de su último refuerzo y analizan la chance de sumar un nombre más. Enero será clave para la reestructuración del Cacique, que espera pelear en todos los frentes esta temporada.