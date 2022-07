Gustavo Quinteros no teme al Inter de Porto Alegre y su gente en Brasil: "Le podemos ganar a cualquiera y en cualquier cancha"

Colo Colo salta a la cancha para definir el paso a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Este martes el Cacique visita al Inter de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final, en un partido que promete ser un infierno en Brasil.

El Colorado agotó sus entradas y espera un Beira-Río a más no poder, algo que para Gustavo Quinteros no genera temor. "El tema del escenario tiene que ser una motivación, no una presión. El ir a un estadio tan lindo, con tanta gente, tiene que disfrutarse. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel para contrarrestar a un gran equipo. Nuestros jugadores tienen que estar motivados y concentrados", dijo el DT en conferencia.

Para el técnico, uno de los problemas será la ausencia de César Fuentes. "Tenemos opciones para el puesto de volante central. Pizarro o Gil pueden jugar por ahí. César es un jugador importante, se conoce bien con Pavez en la recuperación y asociación. Lo sentimos, pero no tengo duda de que el que lo reemplace lo hará de la mejor manera", dijo.

En el papel, enfrentar al Inter de Porto Alegre aparece como un gran desafío, pero para Gustavo Quinteros "la historia a veces es importante y otras veces no. El fútbol es ahora. Tenemos un equipo competitivo, que si jugamos al máximo le podemos ganar a cualquiera y en cualquier cancha. Vamos a enfrentar a un gran rival, contrarrestar sus fortalezas que de seguro saldrá a jugarse sus opciones. Esperemos estar sólidos".

De hecho el técnico recalcó que no deben confiarse por el triunfo por 2-0 en la ida. "Tenemos que convencerlos que el partido está 0-0, que es un partido nuevo. Debemos empatar o ganar, mantener el cero en nuestro arco y no dejar de pensar en el arco rival. Si tenemos opciones de atacar, tenemos que hacerlo y terminar la jugada, aprovechar la falencia del rival. Seguramente van a estar, provocarles y poder convertir".

En esa misma línea, Gustavo Quinteros enfatizó en que deben cuidarse dentro de la cancha. "Hemos cometido errores con las expulsiones. Lo hemos hablado mucho. No tiene que volver a pasar, porque perjudicamos al equipo. Estamos preparados para jugar y no pensar en el arbitraje. Si hacemos bien lo que entrenamos tenemos muchas posibilidades de pasar".

A repetir lo hecho en Copa Libertadores en la Sudamericana

Colo Colo fue uno de los equipos que más protagonismo tuvo en el incio de la Copa Libertadores. Sin embargo, los resultados en las últimas fechas los terminaron dejando fuera del certamen. Ahora, para Gustavo Quinteros el Cacique debe recuperar ese nivel.

"Nuestro equipo jugó varios partidos en Copa Libertadores muy buenos, siendo uno de ellos en Fortaleza. Estuvimos sólidos atrás y eficaces arriba. En Perú también jugamos bien, pero estuvimos poco finos. En los últimos dos bajamos con algunos jugadores menos. La experiencia es que jugamos bien en la Libertadores y que jugamos bien ante Inter en Santiago. Debemos entrar convencidos de hacer lo que sabemos, estar concentrado en todos los detalles y saber que se juega un partido definitorio", recalcó el DT.

El técnico albo no se detuvo ahí y señaló que "vamos a tratar de jugar un partido en donde debemos mantener nuestro arco en cero, aprovechar las oportunidades y las espacios que se abran. Debemos hacer un partido inteligente, que nos favorezca en el juego y que podamos mantener la ventaja que sacamos en Santiago. Si pasan los minutos, por ahí se producen más situaciones y espacios que podemos aprovechar".

Aunque Gustavo Quinteros reiteró que "todo dependerá del trabajo que hablamos. Si jugamos como sabemos, podemos ser un equipo muy competitivo. Vamos a enfrentar a un rival que saldrá a buscar un resultado y por ahí podemos aprovechar los espacios que puedan dejar".

Finalmente, no escondió su ilusión por pelear el título hasta el final. "Es un partido al que hay que darle mucho valor. Hace un año y medio venimos de una temporada complicada y hemos formado un equipo muy competitivo, que pelea arriba y hoy con posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana. Queremos avanzar y darle esa alegría a la gente. Ojalá lo podamos cumplir", sentenció.