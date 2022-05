Gustavo Quinteros no quiere sorpresas en la revancha de Colo Colo ante River Plate: “Esperamos no equivocarnos y que haya un buen arbitraje”

Colo Colo se prepara para la revancha con River Plate por el Grupo F de la Copa Libertadores. El Cacique presentó dura batalla ante los dirigidos por Marcelo Gallardo en el estadio Monumental, pero terminó cayendo por 2-1 tras un error que propició la apertura de la cuenta de Matías Suárez cuando el partido parecía destinado al empate. Luego aumentó con un sablazo Ezequiel Barco y Juan Martín Lucero alcanzó a descontar antes del final del encuentro.

Por lo mismo, Gustavo Quinteros espera que todos estén impecables este jueves. “Esperamos no equivocarnos en los pequeños detalles y que haya un buen arbitraje (…) Va a ser igual o más difícil que el de Santiago, que fue táctico, cerrado, sin diferencias futbolísticas. Se definió por detalles, un error nuestro del arquero que no controla un centro. Y el error del árbitro que no ve una falta”, dijo el entrenador de Colo Colo en diálogo con radio Del Plata de Argentina.

“Con River en Buenos Aires nos sirve un empate. Para mí, más allá del último partido en el torneo local, en Copa siempre es candidato. En la Libertadores juegan siempre al máximo, a veces los rivales te dejan jugar más”, profundizó aunque aclaró de inmediato que “no sé si firmo el empate, pero nos sirve de acuerdo con el resultado en Perú (entre Alianza Lima y Fortaleza). Vamos a ir a ganar, como siempre, pero al jugar con River en Buenos Aires, es muy bueno el empate”.

Asimismo, recalcó que “en la Copa Libertadores tienes que equivocarte lo menos posible y minimizar la fortaleza del rival. Si a River lo dejas jugar, recibir a los interiores y lo dejas pasar la mitad de cancha, no vas a ganar. Pero si estás ordenado, disciplinado y provocas el error del rival, sufren, porque cuando ellos pierden la pelota quedan espacios que se pueden aprovechar, porque ponen mucha gente delante de la línea del balón”.

Finalmente, Quinteros dijo que “lo importante es clasificar. Nosotros venimos de procesos difíciles, peleamos el descenso hace un año y medio y ahora estamos tratando de pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores. Ojalá que sea en este partido contra River, que se den los resultados nuestros”.

Colo Colo enfrentará a River Plate este jueves a partir de las 20:00 horas y lo podrás seguir minuto a minuto online a través de RedGol.