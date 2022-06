Colo Colo no logra salir de su irregular presente y este sábado sumó un revés en el inicio de la segunda rueda. El Cacique igualó sin goles con Deportes Temuco en la ida de la tercera ronda de la Copa Chile, resultado que no dejó para nada contento a Gustavo Quinteros.

El técnico no solo tuvo un polémico cruce con Maximiliano Falcón en medio del partido, sino que también hizo pública su molestia por la demora en los refuerzos. A diferencias del inicio de la temporada, con Edmundo Valladares en la presidencia, donde tuvieron a los fichajes desde el primer día de pretemporada, ahora no hay ni rastro de ellos.

En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros abordó este tema y recalcó que hace ya un tiempo entregó la lista que jugadores que necesitaba. "Le paso al director deportivo todos los nombres, hace un mes lo hice para que los jugadores vengan. Después vienen las ofertas y ahí no depende de mí. Ya es un tema de ellos, de los directores y del club".

Para el entrenador del Cacique, es triste no contar con fichajes para la segunda rueda. "Los nombres los paso constantemente, había tres nombres para incorporar y lamentablemente no pudimos hacerlo con ninguno. De jugadores puntuales, algunos de los que tenía en carpeta ya están en otros equipos".

En esa misma línea, Gustavo Quinteros enfatizó en que le inquieta el no saber qué pasará con los refuerzos. "Estoy preocupado porque esta vez no llegaron. La vez pasada lo hicieron y me dejó tranquilo. Ahora no (...) Hace un mes dije para incorporar, espero que antes del cierre del libro de pase estén acá".

La gran preocupación no solo es la Copa Chile y el Campeonato Nacional, sino que también la Copa Sudamericana donde enfrentarán a Inter de Porto alegre con bajas y figuras recién volviendo de lesiones.

"Lamentablemente a Amor no lo vamos a tener, esperamos recuperar a Brayan Cortés y que antes del cierre del libro de pase lleguen los jugadores", señaló.

Gustavo Quinteros no quiere quemar a los juveniles

Colo Colo tiene a varias figuras jóvenes que para muchos pueden reemplazar a los titulares. Sin embargo, para Gustavo Quinteros no es momento de quemar a los juveniles y mucho menos con un torneo internacional por delante.

"Si quieres hacer jugar a los chicos menores de 21 en copa, sí. Depende la intención y el objetivo del club. Contra River entró Bruno y Daniel (Gutiérrez), no sé si afrontar un campeonato de Copa Libertadores y hacer jugar en defensa a gente tan joven, a veces la falta de experiencia es importante", dijo.

Gustavo Quinteros no se detuvo ahí. "Hay que darle rodaje a los jugadores, cuando estén con experiencia y preparados, usarlos en torneos internacionales donde uno quiere avanzar. De todas maneras, cuando un jugador se lesiona por dos meses, hay que reemplazarlo. Por eso lo pedimos, además de dos jugadores más para fortalecer el equipo".

En esa misma línea, el DT sentenció su reclamo. "Tenemos tres torneos, uno siempre tiene ilusión de jugar partidos. En Sudamericana está complicado, pero los partidos hay que jugarlos. Por eso también la preocupación de que todavía no llegaron".

Colo Colo espera por refuerzos antes del cierre del libro de pases. Tres son las opciones, pero por ahora Martín Rodríguez se aleja, Ramiro González se fue a otro club y no hay más candidatos. El Cacique puede pagar caro la lentitud en el mercado.