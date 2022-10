Colo Colo salta a la cancha este domingo para buscar el paso definitivo rumbo a la estrella 33. El Cacique recibe a Curicó Unido en el estadio Monumental en un duelo donde pueden coronarse como los nuevos campeones del fútbol chileno, en lo que promete ser una verdadera final.

Los albos chocan con su escolta y uno de sus principales rivales en la tabla de posiciones durante la temporada. Un triunfo les permitirá tomar una distancia imposible de alcanzar, lo que tiene más que motivado a Gustavo Quinteros.

"Hoy estoy contento porque estamos cerca de lograr uno de los dos objetivos que vinimos a buscar hace dos años. Todavía no lo hemos logrado, así que estamos metidos en los trabajos, los entrenamientos y partidos que nos tocan. Si bien cada uno en los momentos donde nos ponemos a pensar, seguramente. Tenemos la posibilidad para conseguir el objetivo y ojalá lograrlo este fin de semana. Tengo mucha ilusión, estoy contento y feliz de estar tan cerca de conseguir este gran objetivo en este gran club", reconoció el técnico.

Pero Gustavo Quinteros no se olvida que al frente tendrá a Curicó Unido. "Es un partido muy importante y motivador. Para mí es una oportunidad, no lo tomo como crucial. El domingo podemos conseguir el objetivo, jugar con nuestra gente, demostrar el fútbol del equipo. Nos motivamos de esa manera, jugar bien, superar rivales".

"La exigencia que le hago a los jugadores toda la semana se ve muy bien dentro del campo. Se exigen a sí mismos y a los compañeros, juegan al 100 por ciento todo el tiempo. Es una gran oportunidad para todos, ojalá podamos conseguir el objetivo y darle esa alegría tan grande a toda la gente que lo merece", agregó.

Los elogios a Curicó Unido no terminaron ahí. "Siempre estuvo dentro de los mejores de la temporada y tiene un valor grande porque no tuvo altibajos. Fue regular, es durísimo de local o de visita. Tiene muy buena diferencia de gol. Viene cerca, con posibilidad de Libertadores y nos exigirá al 100 por ciento. Será, tal vez, el partido más exigente de la temporada para nosotros. Nos preparamos para una final, espero sea un gran espectáculo para hacer valer nuestro fútbol y superar al rival".

Además y pese a todo lo que puede pasar, Gustavo Quinteros dejó claro que no piensan en levantar el título. "Como cuerpo técnico y grupo no hemos hablado nunca de una fiesta, no pensamos en festejar. Hay gente que se puede estar ocupando si se llega a dar, pero no nos saca de foco. Pensamos en jugar bien, volver a hacerlo"

"Entrenamos bien, para estar más preciso en las jugadas en el área donde no pudimos encontrar con facilidad al compañero. Refrescamos en lo táctico la idea de juego y estamos preparados. Ojalá se pueda dar el fin de semana para darle una alegría a la gente, que tanto se lo merece. A los jugadores, la gente del club y nosotros como cuerpo técnico. A todos los que hemos vivido situaciones adversas y hoy estamos cerca de conseguir algo maravilloso. Ojalá lograrlo", sumó.

Gustavo Quinteros y si Colo Colo merece o no ser campeón

Colo Colo ha sido el equipo más regular de la temporada y así lo dicen los números. Sin embargo, el mal desempeño que tuvo el equipo en el plano internacional ha instalado en algunos la duda de si merece o no ser campeón del fútbol chileno.

"Es un partido de local, con nuestra gente, pero merece ser campeón por todo el trayecto y proceso hace dos años. Se nos escapó el año pasado por distintas situaciones, no todas futbolísticas y este año en una situación normal podemos hacerlo. Ojalá sea el fin de semana", dijo el DT, recordando el episodio de los jugadores suspendidos por coronavirus.

Gustavo Quinteros sacó pecho y recalcó que su Colo Colo "es el equipo que más gano, que menos perdió y tiene mejor diferencia. Hemos sido el mejor equipo en números y en juego lo hemos hecho muy bien durante el torneo. Ojalá coronarlo este fin de semana y, si no, el próximo".

De hecho, el DT comentó las fortalezas que tuvo el plantel en la presente campaña. "La temporada anterior también vi lo que quería. Hasta los últimos partidos y esa falta de jugadores en distintos partidos nos hizo perder puntos. El año pasado jugamos un gran torneo y cuando tuvimos a todos a disposición, el equipo fue fuerte. Cuando no, perdimos fortalezas, puntos y el Campeonato".

"Hoy llegamos con una idea de juego plasmada casi en la totalidad de partidos, hubo muy pocos cuando no. Más allá de los resultados, a veces juegas bien no puedes ganar o porque el rival te hizo los goles de pelota parada como nos pasó. Pero en la idea, estoy conformemos lo que hicieron los muchachos. Lo que tratamos de inculcar y entrenar lo plasman muy bien, la demostración del último partido fue excelente y solo nos faltó el gol. Espero que contra Curicó sea de la misma manera, ser más precisos, encontrar al compañero y convertir", cerró.