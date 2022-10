Gustavo Quinteros está a un paso de cumplir segundo objetivo más importante desde su arribo a Colo Colo. El técnico tiene al Cacique está a tres puntos de ser campeón en el Campeonato Nacional 2022, lo que lo tiene no solo como uno de los más queridos de los hinchas, sino también en la mira de clubes y selecciones del extranjero.

Las grandes temporadas del entrenador al mando de los albos ha generado que desde Argentina, por ejemplo, lo estén buscando. Con contrato hasta el 2023, puede ser una última oportunidad para que el club deje dinero en la caja, pero más allá de eso, el DT espera estirar el buen proyecto deportivo.

Este viernes en conferencia de prensa previa al choque con Curicó Unido, Gustavo Quinteros fue consultado por sus motivaciones para seguir al mando de Colo Colo. "Estoy muy motivado en este club, es grandísimo y que siempre te da la posibilidad de pelear el campeonato, jugar copas internacionales. Tiene mucha gente, estoy muy feliz y contento".

"Hoy lo único que pienso es cumplirle a la gente que confió en mí y el cuerpo técnico. Devolverles toda la confianza depositada cumpliendo el objetivo. Ojalá conseguirlo, vivirlo y disfrutarlo, porque llegar a un club para donde, cómo estaba y hoy poder conseguir el título es algo muy bueno", agregó.

Ahí, Gustavo Quinteros dejó entrever lo que espera para no escuchar ofertas y así seguir en el Cacique. "Después que termine el torneo nos sentaremos a conversar, no tengo duda de que nos pondremos de acuerdo en todo. Ojalá el proyecto del próximo año sea ambicioso, que podamos participar en Libertadores y hacerlo mejor. Es un deseo nuestro y de toda la gente de Colo Colo. Estoy motivado, no hace falta nada más ni otra cosa. Estoy feliz y contento en este club".

El técnico no se quedó ahí y detalló lo que han sido estos dos años. "Me siento orgulloso, porque no es fácil llegar a un club tan exigente, tan grande y mantenerse dos años o más tiempo como entrenador. Todos los domingos se exige y los objetivos hay que cumplirlos. La primera vez era distinto que pudimos cumplir. Después hicimos un buen equipo, que clasificó a Libertadores y hoy estamos cerca del otro objetivo. Ojalá cumplirlo, seguir en el club y aspirar a más".

"Todos tenemos que ser más ambiciosos, en todo sentido, para mantener a Colo Colo en los primeros lugares y posicionarlo mejor en torneos internacionales, que es el objetivo de todos. Para hablar del año que viene, hay que cumplir el objetivo. Todavía falta. Esperamos hacerlo y después planificar muy bien todo lo que viene", añadió.

Gustavo Quinteros tuvo que dar toda la vuelta para estar donde está hoy en Colo Colo. El técnico llegó a salvar al equipo del descenso, jugó la Promoción, ganó la Copa Chile, la Supercopa y hoy está a nada del Campeonato Nacional, un camino nada de fácil pero que hoy lo tiene al borde de la consagración.

"Hace dos años llegué, pero los primeros seis meses fueron distintos. El objetivo era otro. El año pasado empezamos a conformar y constituir un plantel que pueda darle alegrías a la gente. Conseguimos la Supercopa, la Copa Chile, se nos escapó por nada el Campeonato y ahora estamos bien, con ventaja y con todos los jugadores a disposición. Tenemos una gran oportunidad, estamos disfrutando este momento, queremos que el domingo sea el momento para poder ganar y poder darle la alegría a la gente", lanzó.

Gustavo Quinteros tuvo elogios a sus rivales en esta temporada y en especial a Curicó Unido, rival del domingo. "Esto lo dije hace tiempo, vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la temporada, junto con Ñublense y los últimos partidos de Católica. En un momento Palestino y Unión Española, pero Curicó mantuvo regularidad, con un fútbol bueno y es peligroso. Para ganar, tenemos que jugar al máximo nivel, no cometer errores y superarlos tanto futbolísticamente como en el resultado.

En toda su carrera como DT, Gustavo Quinteros ha sumado 10 títulos. El domingo pueden ser once, lo que habre el debate de cuál es el más importante. "A todos los que conseguí en los distintos clubes los disfruté muchísimo. Les doy la importancia que merecen, es una alegría inmensa e inexplicable con palabras, porque es trabajo de una o dos temporadas".

Pero hubo más. "Cuando llegamos era difícil salvar al equipo del descenso y al año siguiente ser campeón. Estuvimos muy cerca. Y hoy estamos con ventaja, así que fue un proceso muy bueno, que fue excelente porque hemos encontrado, renovado jugadores, se han valorizado jugadores del club que no venían bien, se han vendido. Hay muchos jóvenes que ahora son realidad. Todo eso hace que el proceso haya sido muy bueno, coronarlo con un título sería excelente".

"Ya estoy orgulloso de estar acá y verlos jugar, la alegría que me dan como entrenador. Sería fantástico conseguir el título, lo voy a disfrutar muchísimo. Con los años, cada vez que vamos consiguiendo títulos, se disfrutan más. Este lo voy a disfrutar más, pero le doy mucho valor a todos los que me tocó conseguir", cerró.