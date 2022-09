Universidad de Chile lo pasa mal con el descenso, una vez más. Despidió a Santiago Escobar, ahora hizo lo propio con Diego López y Sebastián Miranda es el llamado a salvar el barco en un nuevo interinato, en un equipo que ha tenido más de un problema interno y que no deja a nadie indiferente en el mundo del fútbol.

Uno que se animó a opinar fue el DT de su archirrival, Colo Colo: Gustavo Quinteros. El estratega, en diálogo con Mega Deportes, recordó lo que vivió él. “Es muy difícil pelear el descenso. En algún momento estuvimos en una situación similar y a la U le viene pasando hace un par de años, luchando ahí que es muy estresante, desgastante”.

Además, consultado sobre si era mejor o no que la U se fuera a la B, reflexionó que “creo que para que un fútbol sea mucho más interesante, más motivador para la gente, los equipos grandes deben pelear en los primeros lugares. Eso mirándolo de afuera. Quizás los fanáticos prefieran que descienda y demás, pero como un participante de un fútbol como el chileno, o cualquiera, siempre quiero jugar un clásico con 50 mil personas, es lo más lindo que puede pasar. No voy a decir ni soy quién para decir que la U se salve o no, pero como admirador de un fútbol competitivo, siempre es lindo jugar clásicos con mucha gente, me encanta. Ahora volvió la gente y se siente distinto. Es hermoso”.

Colo Colo vs Cobresal, un partido clave

Este miércoles, Colo Colo enfrentará a Cobresal en un partido que tuvo una historia que lo dejó al borde de la suspensión, cosa que no pasó. Finalmente, se adelantó poco más de 24 horas, pero para Quinteros no es problema. “Es un día antes, pero no influye en nada, hemos trabajado muy bien. Pierdes un día para repetir situaciones importantes tanto para el equipo como para contrarrestar al rival, pero se recuperaron todos muy bien y se trabajó bien. Salvo la falta de Gil, que estuvo expulsado, contaremos con todos los jugadores que teníamos a disposición en el partido anterior. Colo Colo estuvo a disposición para hacer cualquier cambio que fuera necesario para jugar el partido, para tener continuidad, no estar tanto tiempo parados, aprovechar este buen momento. Venimos jugando bien hace varias fechas. Queremos seguir con este ritmo que es muy bueno. Esperemos que sea así el día del partido. Llegamos muy bien y nos convenía jugar”, sentenció.

Finalmente, el entrenador actualizó sus bajas. “Zaldivia, que ya está en la etapa final de su recuperación; el Colo (Gil) que está expulsado; el chico Alan Saldivia, que está con una operación de meniscos son las bajas, el resto están todos. Fuentes se recuperó, aunque está en esa etapa de inseguridad con respecto a algunas situaciones de juego, por falta de ritmo y partidos. Aprovechó bien el amistoso, vamos a ver si lo usamos con Cobresal, si no, haremos más partidos amistosos para que pueda volver rápido a su nivel. Está en la lista, hoy concentramos y viajamos cerca del mediodía para descansar unas horas y e ir a jugar. Vamos a ver si lo usamos dentro de los 18 o no, siempre llevamos uno o dos más por las dudas”, remató.

Colo Colo jugará este miércoles a las 17:00 horas con Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador y lo podrás seguir con todos los detalles online a través de RedGol.