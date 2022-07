El empate de Colo Colo ante Everton por el Campeonato Nacional no dejó muy contento al técnico Gustavo Quinteros, quien nuevamente terminó reclamando en contra del arbitraje, que, en esta oportunidad, los dejó con dos hombres menos.

Las expulsiones de Esteban Pavez y Jeyson Rojas, hicieron que los albos terminaran defendiendo en el estadio Sausalito, aunque logrando al menos llevarse un punto desde Viña del Mar.

"Es un partido desnaturalizado por las expulsiones. Empezamos perdiendo por un error nuestro defensivo y luego tuvimos dos claras con Lucero que no convertimos. Fue parejo después, 11 contra 11 jugamos bien, pero cuando echaron a Pavez, que fue rápido, es difícil. Jugamos hace tres días y estar con 10 precisa de más esfuerzo. Pero el punto sirve por cómo se presentó el partido", comentó Quinteros en TNT Sports.

En ese sentido, el entrenador no quiso profundizar por las jugadas que significaron las tarjetas rojas, porque quería ver las repeticiones antes de emitir un comentario más profundo, aunque le preocupa que se repita con Pavez.

"No me puse a mirar esa jugada. Ahora la voy a ver bien. No soy de hablar cuando ya hay fallos de los árbitros, si se equivocaron no hay cómo solucionarlo. Si se equivocó Pavez, habría que hablar con él, es un jugador temperamental que pudo reaccionar mal. No la vi. Lo peor de todo es que dejamos al equipo muy temprano con uno menos y nos costó mucho en todo sentido. Esperemos que no vuelva a suceder, nos pasó con O’Higgins, en la Libertadores, nos deja sin opciones de pelear de igual a igual.", precisó.

Eso sí, confirmó que reservó algunos de sus hombres, teniendo en cuenta que se viene el viaje a Brasil para la revancha por Copa Sudamericana ante Inter, donde tienen la ventaja por el 2-0 conseguido en el estadio Monumental.

"Falcón tiene una molestia y no queríamos arriesgarlo. Después Solari viene de una molestia en el pubis y lo cuidamos, se le inflamó. La idea era usar a casi todos mitad de tiempo y luego hacer cambios ofensivos, pero con uno menos se hace difícil y con dos, más aún", finaliza.