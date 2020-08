Guarello hace bolsa a Colo Colo tras la derrota ante Wanderers: "Enzo Gutiérrez le ganó dos piques a Insaurralde"

Colo Colo perdió en el regreso a las canchas y Santiago Wanderers se llevó la victoria a Valparaíso con un 2-3 tras reanudarse el Torneo Nacional, suspendido más de cinco meses por la aparición del coronavirus.

En Radio ADN, el periodista Juan Cristóbal Guarello analizó la derrota de los albos y recuerda todo el lio entre la directiva y el plantel, que detonó un quiebre por el tema de los salarios y la desvinculación temporal de los jugadores con la Ley de Protección al Empleo.

“La pregunta es, viendo además el bajón físico de Colo Colo que se fue un precipicio en el segundo tiempo y no le dio ni para tirar ollazos: cuánto le está costando a Colo Colo ese mes de rebeldía, de conflicto con el plantel. Cuánto se trabajó y cuantos quedaron fuera de forma. Ahí hay algo que es muy evidente”, lanzó Guarello.

Agrega que “hay hartas cosas que analizar. Cuando trascendió que Esteban Paredes iba a ser el titular se pensó que tuvo que haber superado por mucho a Nicolás Blandi en los entrenamientos. Y luego cuando juega Blandi uno se pregunta acá qué pasó”.

Siguió complementando: “con lo que vale Blandi, la fama que tiene y trayectoria, que se pagó lo que se pagó… y no toca la pelota en un equipo que está perdiendo de local por un gol de diferencia. Ni siquiera se rebela como decía Sampaoli, no baja a buscar balones y se instala allá arriba a descansar. Y de Blandi nunca más se supo”.

“Paredes bien, pero no está para 90’. Si Paredes va a jugar 50’ y después no juega nadie… Con lo que se pagó por Pablo Mouche, es un jugador que tiene que pedir la pelota y meter la gambeta, hacer algo, no simplemente esperar cuando se la dan redondita”, expone.

Pero Guarello no sólo se quedó con las pocas virtudes y grandes defectos mostrados por el ataque del Cacique contra los Caturros. Otro que quedó mal parado fue Juan Manuel Insaurralde.

“El equipo físicamente se vino abajo y no volvió más. Lo otro es si vale la pena que siga jugando Insaurralde. ¿No hay un central joven? Por último metedor, que salte y que no mire las jugadas. Sin quitarle su trayectoria a Insaurralde, si Enzo Gutiérrez, que perdió el 30 por ciento de su explosión cuando se lesiono hace tantos años, y te gana dos veces el pique corto, hay algo que no funciona bien”, manifestó Guarello.

Guarello sentencia que “Leonardo Valencia tiene que ser más aplicado. Juega con una displicencia… quiere hacer lujos, cositas. Colo Colo al final es una cadena de errores. ¿Cuánto habrán pesado todos los conflictos? Al principio pareció que no tanto pese a que la pelota la tenía Wanderers, pero de contra Colo Colo hacía daño. A la primera de cambios el equipo se viene abajo y no se levanta nunca mas. Veo la defensa muy mal. Física y futbolísticamente fue un equipo que duró poquito”.