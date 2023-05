El ex delantero adelantó el choque con los Xeneizes, a los que le marcó en la Copa Libertadores 2008. "Es un partido ganable", añadió

Grillo Biscayzacú elige creer en Colo Colo: "Boca Juniors no me parece un rival de temer"

Colo Colo cuenta las horas para saltar a la cancha y pelear su chance de ser el líder del Grupo F. Este miércoles el Cacique recibe a Boca Juniors en el estadio Monumental, donde ambos definirán al puntero de cara a la recta final de la fase de grupos de Copa Libertadores 2023.

En la previa del encuentro, uno que supo hacer sufrir a los Xeneizes arengó a los pupilos de Gustavo Quinteros. En conversación con Deportes 13, Gustavo Biscayzacú dejó un mensaje de aliento para los albos y aseguró que no deben temerle a los argentinos.

El Grillo abordó el presente del club y señaló que "a Colo Colo le costó un poco el recambio de jugadores después de haber ganado el último título del Campeonato Nacional. Es algo normal dentro de los planteles cuando llega gente nueva y se van elementos importantes".

En esa misma línea, el ex delantero albo recalcó que hay con qué soñar. "Creo que el equipo dará pelea hasta el final, no tengo dudas de eso a nivel local y ojalá que ante Boca Juniors pueda hacer un papel digno pensando en pasar de fase".

Gustavo Biscayzacú, que le marcó a los Xeneizes en la Copa Libertadores 2008, lanzó un mensaje claro al plantel. "Boca Juniors no me parece un rival de temer. Es un equipo grande, pero no hay que tenerle miedo porque Colo Colo también tiene lo suyo, va a ser local, así que sería importante que pueda aprovechar eso y tratar de llevar el partido al lugar donde pretendan según el entrenador".

"Me parece que es un partido ganable, en donde Colo Colo debe faltarle el respeto y tratar de buscar los tres puntos desde el primer minuto", añadió.

Finalmente revivió aquellos duelos en 2008, donde vencieron en el Monumental por 2 a 0 y cayeron por 4 a 3 en La Bombonera. "Ese partido lo recuerdo con mucho placer porque fue una gran noche nuestra. Ellos tenían jugadores realmente importantes que hicieron grande a la institución como Juan Román Riquelme y Martín Palermo, pero lo ganamos muy bien e incluso creo que pudimos haber hecho más goles de diferencia".

Colo Colo sale a buscar tres puntos de oro para así acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Boca Juniors amenaza con el nombre y su historia, pero el fútbol es de momentos y hoy el Cacique está mejor parado para dar la pelea.