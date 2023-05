Colo Colo ya tiene todo listo para saltar a la cancha a pelear el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores 2023. Este miércoles el Cacique recibe a Boca Juniors en el estadio Monumental, con la misión de sumar de a tres.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros comparte la cima junto a los Xeneizes, por lo que en los próximos 90' minutos se jugará parte importante de la clasificación a la próxima ronda. Y para ello, el técnico reveló este martes la lista de jugadores citados, con Darío Lezcano y Matías Moya como las grandes novedades.

El delantero vuelve a las convocatorias luego de semanas en las que no fue considerado por temas físicos y también por no estar en la forma que su entrenador desea. Ahora, contra Boca Juniors, el paraguayo buscará demostrar que llegó para ser un aporte y no un problema como ha ocurrido con otros artilleros en años anteriores.

A su aparición se suma la de Matías Moya, quien ha arrastrado problemas musculares que lo han mantenido sin jugar. Sin Fabián Castillo y con el Cacique buscando opciones en el ataque, el ex Ñublense se juega una chance clave en el plano internacional.

Además hay varios nombres juveniles a considerar dentro de la convocatoria. Alan Saldivia, que renovó su vínculo por tres años más, busca sumar minutos en una defensa que ha sentido el desgaste de los cambios de esquema.

Otro de los jóvenes es Dylan Portilla, que ha mostrado un gran nivel en los entrenamientos e ilusiona con ser una variante en el mediocampo. Lucas Soto y Pedro Navarro, dos que ya se hacen un lugar, completan a las alternativas.

Colo Colo ya tiene todo listo para ir a buscar los tres puntos que le den el liderato del Grupo F ante Boca Juniors. La Copa Libertadores 2023 se prepara para un partidazo en el estadio Monumental, que ruega por un buen comportamiento de los hinchas.

Revisa a los citados de Colo Colo ante Boca Juniors