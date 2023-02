Gabriel Suazo no oculta su orgullo pese a la derrota que sufrió Toulouse ante PSG (2-1) en el Parque de los Príncipes, por la fecha 22 de la Ligue 1. Es que al frente estaba Lionel Messi, quizás el mejor jugador de la historia y cuando todavía no se cumplen dos meses de su consagración como campeón del mundo con Argentina.

Así, el resultado pasa a un segundo plano. "Simplemente son cosas lindas que te entrega el fútbol. Hay que aprovecharlas, disfrutarlas. Obviamente dentro de la cancha uno siempre quiere ser más importante, mejor y que gane el equipo de uno, pero tener a Leo en frente siempre es un placer y un orgullo poder jugar contra él", aseguró en diálogo con ESPN.

El defensor chileno ingresó al minuto 71, pero no pudo torcer el destino señalado por La Pulga segundos antes, con un golazo. "Por algo es el mejor jugador del mundo y tiene esas características. Lamentablemente, por un gol suyo no nos pudimos llevar el empate. Creamos varias situaciones para poder, al menos, llevarnos un empate", lamentó Gaby.

"Uno siempre ha visto a Messi por televisión"



Tres meses después de poner fin a su carrera en el fútbol chileno, como campeón y capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo se plantea nuevos desafíos: pelear por la titularidad en el fútbol frances y acostumbrarse a tener en frente a equipos llenos de figuras como PSG: Mbappé, Neymar, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma, Verratti y Messi, por supuesto.

"Es la primera vez. La vez que me tocó enfrentar a Argentina (en Calama por las últimas eliminatorias), Leo no jugó. Así que esta fue la primera vez que me tocó enfrentarlo. Para mí es un placer poder jugar contra el mejor jugador del mundo. Siempre ha sido un sueño, uno siempre lo ha visto por televisión y hoy me toca enfrentarlo", explica el zurdo.

Por eso, no quedó más que aplaudir después de la diagonal de Hakimi interceptada por la zurda de Messi, que puso el balón contra el palo derecho de un petrificado Maxime Dupe y decretó el 2-1. "Este tipo de jugadores resuelve partidos de repente, con un toque, con un remate que ni siquiera esperas. Sacan diferencia en detalles", reconoció Suazo.

Ahora el lateral chileno pasará del cielo a la tierra. Toulouse está en un punto medio entre la zona de descenso y los puestos de clasificación a copas internacionales, once puntos arriba y once puntos abajo respectivamente, a falta de 16 fechas para el término de la temporada. Será la chance de Suazo para sumar kilómetros en el primer mundo futbolístico.