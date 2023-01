Arturo Vidal decidió comenzar el 2023 dándole un giro a su carrera. Este lunes el King anunció su regreso a los streaming en Twitch, donde compartirá con sus seguidores mientras avanza en la temporada con el Flamengo.

Sin embargo, en su regreso a las transmisiones en directo el mediocampista del Mengao vivió un particular episodio. Uno de los usuarios lo insultó tratándolo de "Mufa", a lo que respondió al más puro estilo de Lionel Messi.

Durante su regreso a los streaming en Twitch, Arturo Vidal fue respondiendo a las preguntas de los hinchas. Fue en medio de eso que uno se desubicó y lo ninguneó, a lo que respondió con una frase que sacó risas.

"¿Quién es ese que habla? Tienes un nombre más raro que la cresta, sino te diría un par de palabras, payaso", lanzó rápidamente el mediocampista chileno, aunque eso no sería todo.

Tras masticar el insulto, Arturo Vidal decidió hacerle un homenaje a su amigo Lionel Messi, revivió el episodio del "¿Qué mirás? Andá pa' allá, bobo" que lanzó en el Mundial de Qatar 2022. Eso sí, en su estilo.

"¿Mufa? Te hice ganar dos copas, payaso, y me vienes a decir mufa. Bobo", disparó de vuelta el King.

Eso no fue lo único, ya que también dejó otras frases para el bronce, como su tocada de oreja a Universidad de Chile, archirrival de su querido Colo Colo. "¡Los Chunchos! No... Igual saludo a los chunchos, están malos si. Están malos los Chunchos, ya no debería ser ni clásico. No, mentira. Saludos a todos".

Arturo Vidal disfruta de su vida en Brasil y prepara lo que será la participación en el Mundial de Clubes con el Flamengo. Su carrera como streamer acaba de comenzar y de seguro dejará más episodios como este.

Revisa la respuesta de Arturo Vidal a lo Lionel Messi a seguidor que lo trató de "Mufa"