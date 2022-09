Colo Colo recibe a Universidad Católica en un clásico donde pueden ser campeones. Gabriel Costa no estuvo en los amistosos, pero llegará al duelo. Eso sí, con lo justo.

Colo Colo se prepara para el que puede ser el partido más importante del año. Este domingo el Cacique recibe a Universidad Católica en un nuevo clásico, en el que puede coronarse como el campeón del Campeonato Nacional. Aunque la previa ha estado marcada por la situación de Gabriel Costa.

El elenco dirigido por Gustavo Quinteros ha tenido una tremenda temporada y, de darse algunos resultados, puede levantar la copa ante la UC. Este es el principal deseo del plantel, que espera una revancha ante el equipo que les quitó el título el año pasado en la recta final.

Colo Colo no se quiere guardar nada y espera contar con todas sus figuras para el encuentro. No obstante, este domingo disputaron dos partidos amistosos ante Barnechea, en los que no estuvo presente Gabriel Costa.

El delantero uruguayo-peruano, pieza fija en el esquema de Gustavo Quinteros, presentó molestias físicas que encendieron la alarma en el estadio Monumental. Problemas en un aductor generaron preocupación entre los hinchas, pensando en el choque con los Cruzados.

Pero si bien en primera instancia todo apuntaba a que no alcanzaría a llegar, finalmente sí lo hará. De acuerdo a lo señalado por Radio Cooperativa, el cuerpo médico descartó que sea una lesión de gravedad y esperan contar con el jugador para el encuentro.

Esto obligará a Gabriel Costa a reducir las cargas en las prácticas y así estar en buenas condiciones para el clásico. Eso sí, todo dependerá de su evolución durante la semana y de la prueba de fuego en la previa.

¿Cómo es campeón Colo Colo frente a la UC?

En el clásico ante Universidad Católica, Colo Colo tiene la gran oportunidad de ser campeón. El Cacique puede quedarse con el título del Campeonato Nacional ante uno de sus más importantes rivales en la última década y así romper con su sequía de cinco años.

Para que esto ocurra, primero deben darse dos resultado en la previa. Curicó Unido y Ñublense, sus escoltas, deben perder o empatar en sus partidos ante Deportes La Serena y O'Higgins, respectivamente. De ser así, con un triunfo frente a la UC llegarán a una ventaja imposible de alcanzar en la cima de la tabla de posiciones.

Colo Colo vive una semana clave en su lucha por ser campeón. Después de haber peleado por salvarse del descenso y de perder el título en la temporada anterior, ahora el Cacique está a un paso de su objetivo.