Gabriel Costa que vive días claves en el Estadio Monumental. El delantero es solo uno en la lista de nombres que finaliza contrato con Colo Colo a fines de este año y debe sentarse a conversar con la dirigencia sobre una renovación.

El peruano-uruguayo ha dejado claro que sus intenciones son quedarse en el cuadro que dirige Gustavo Quinteros, pese a que en las últimas semanas se convirtió en protagonista de un mercado de fichajes que aún no empieza.

Ante la incertidumbre que acompañó a su nombre y una continuidad en el Cacique, medios internacionales y nacionales comenzaron a hablar de su futuro. Desde Perú apuntaron a interés por parte los tres grandes de dicho país, mientras que en Chile también apareció un candidato.

El medio Bolavip aseguró que Universidad de Chile seguía atenta las conversaciones que el delantero mantuviera con el Cacique ya que tenía intenciones de ficharlo, pero Costa negó que haya existido un llamado y descartó cualquier destino que no sea su actual club.

"De Universidad de Chile nunca me llamaron, es mentira. No tengo intenciones de otra propuesta que no sea Colo Colo. Me siento cómodo en el club y me gustaría quedarme”, comentó el delantero al micrófono de DirecTV.

Con la camiseta alba, Costa ha convertido 13 goles durante este 2022, sumado a ocho asistencias en un total de 37 partidos jugadores. Es el segundo goleador del equipo detrás de Juan Martín Lucero, quien se ha matriculado con 24 anotaciones.