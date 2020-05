El martirio de Bruno Romo con Omar Labruna en Colo Colo: "No jugaba porque él tenía un problema con mi representante"

Bruno Romo vivió de todo en Colo Colo y conversación con el Instagram Live de Redgol relató cada una de sus vivencias, como la que contaremos ahora y su calvario con el ex entrenador del Cacique, Omar Labruna.

El argentino se hizo conocido por el famoso "La moda se acabó" en un Súperclasico con Universidad de Chile, donde el Cacique venció 1-0 a la U de Jorge Sampaoli en el estadio Monumental.

Sin embargo, Bruno Romo no la pasó nada bien con Omar Labruna. "Cuando terminó ese torneo llegó Omar Labruna y yo venía jugando. En el segundo partido enfrentamos a O’Higgins y yo salí lesionado en el primer tiempo del tobillo. Salgo y en la semana habló con el ayudante y me dice ‘Bruno, te tienes que recuperar para jugar’ y yo le digo que ‘bueno’", comenzó.

Hasta ahí todo bien, no obstante en su recuperación comenzaron los problemas. "Traté de tener una pronta recuperación porque Colo Colo brinda todo eso. Llegue el día jueves o viernes y yo ya estaba a disposición del entrenador, concentré y llega el día del partido y no me pone. Después hablé con el ayudante y le pregunto qué pasa y el me dice que no sabía", expresó.

Bruno Romo en Colo Colo

Bruno Romo siguió ahondando más en la situación. "Volvimos la siguiente semana y tampoco juego. Después me entero por ahí que pasó algo extra futbolístico con Omar y mi representante en ese tiempo. Ahí decido, como estaba el tema de la filiales, ir para allá, porque yo tenía claro que no quería estar en ese camarín y voy a hablar con Hugo Balladares (DT de Colo Colo Filial) y le digo que quería seguir jugando, pero en la filial. Yo siempre digo, mientras juegue, quiero estar donde sea. A mi la camiseta me da lo mismo", detalló.

Para finalizar, agregó que, "hablo con Hugo y él habla con la gente del primer equipo y me autorizan a jugar. Yo ya no quería estar con Omar y en el choque muchos se dieron cuenta cómo era él realmente, pero yo lo pasé muy mal, pero con el ayudante de Omar tenía mucha confianza y yo le decía ‘no entiendo al profe’ y el me dijo ‘Bruno, poco lo entendemos’. Yo si me apoyaba mucho en él, pero yo no quería estar ahí".