Revelan el calvario del Mágico González en Colo Colo: "El me decía 'Ivo me trae y no me da confianza'"

El 29 de enero del 2012 será una fecha que no olvidará Miguel Ángel González, más conocido como el Mágico, quien llegó ese año como principal refuerzo de Colo Colo para ocupar la 10.

El Cacique debutó en ese torneo con Deportes Iquique en el estadio Monumental, sin embargo la actuación del refuerzo estrella no fue la mejor e Ivo Basay tomó una decisión que cambiaría el destino del argentino.

El actual DT de Palestino decidió sacar al ex Unión San Felipe al minuto 36 del primer tiempo por mal rendimiento. El Mágico se ganó todas las pifias del estadio Monumental y desde ese momento la gran incoporación nunca rindió.

Ante esto, su amigo y ex compañero Bruno Romo, en conversación con el Instagram Live de Redgol, recordó este momento y dio su punto de vista con este primer partido de Miguel Ángel González.

Miguel Ángel González y Bruno Romo en Colo Colo

"Lo del Mágico, yo concentraba con él, era un jugadorazo, tenía una técnica increíble. En San Felipe y en O’Higgins la rompió. Yo no sé que habrá pasado por la mente de Ivo Basay, porque él lo trajo, era un jugador de su confianza y en el primer partido lo saca en el primer tiempo. Estando en Colo Colo tu quemas a un jugador así, sobre todo al 10 de tu equipo", expresó.

Además agregó que, "yo creo que por condiciones del Mágico, el cuerpo técnico tuvo la responsabilidad de que la gente se fuera encima, porque si bien quizás no estaba jugando bien ese partido, a un creación no lo puedes sacar a los 36 minutos en el primer partido de tu campeonato".

Para finalizar, Bruno Romo contó una pequeña conversación con el Mágico González. "Después la confianza del mismo jugador no es la misma y termina cabizbajo. Yo hablaba con él y me decía 'Ivo me trae, me saca en el PT y no me da la confianza que necesito. Yo sé que en ese partido estaba jugando mal, pero también sé que puedo revertir la situación’, pero no tuvo esa confianza. Hubiese sido muy distinto", sentenció.