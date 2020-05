Chano Garrido hizo llorar a Bruno Romo con 15 años: "Si no juegas en Colo Colo, no lo harás en ningún lado"

Bruno Romo llegó a los 12 años al estadio Monumental para formar parte de las divisiones inferiores de Colo Colo. Sin embargo, con quince años, quiso dejar Macul por no jugar y sentirse cómodo.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el actual defensor de FC Juárez de México, contó una tremenda pero dolorosa anécdota que vivió en el Cacique a su corta edad.

"Yo a los quince años me quise ir de Colo Colo. No me acuerdo con que entrenador estábamos y yo no me sentía cómodo, además no estaba jugando mucho. Ahí dije ‘bueno, si no puedo jugar acá me voy a otro equipo’. Me fui a probar a la UC y la U y ambos me querían. Sin embargo, ambos equipos me dijeron que tengo que ir a buscar el pase a Colo Colo", comenzó.

Acá es cuando aparece Lizardo Garrido, ex jugador del Cacique y que en ese tiempo estaba a cargo de las divisiones menores de Colo Colo.

"Llego a hablar con Lizardo Garrido, quien en ese entonces era el encargado de las inferiores y me dice ‘mira Bruno, si tu no juegas en Colo Colo, no jugarás en ningún lado”. Así de crudo. Le dije 'perfecto, me voy'. Salgo de la oficina llorando mal y me voy a casa. Mis compañeros de la categoría estaban entrenando y uno de los papás de mis compañeros me ve llorando. Ahí me tranquiliza un poco y me lleva en auto a mi casa", expresó.

Además agregó que, "en ese momento a mi se me cayó el mundo, aparte yo no quería estar ahí porque no me sentía cómodo. Tenía 15 años y no estaba disfrutando el fútbol y pensaba ‘no juego más o tengo que ir y aguantar entrenar y entrenar y no poder jugar’. En esa edad uno no piensa que el fútbol es así, hay técnicos que no te van a querer y yo en ese momento solo pensaba en jugar".

Para finalizar agregó que, "llego a casa, me preguntan cómo me había ido y les cuento. Mi papá me agarra y me dice ‘ponte la ropa y ándate a entrenar. Mañana a primera hora tienes que estar entrenando’. Yo me pierdo varios campeonatos juveniles y no jugaba nada, pero justo avancé de categoría y me cambiaron al técnico. Me toma Fernando Astengo y me dice que iba a jugar en Inglaterra una copa. Lo malo que había vivido ya se me había olvidado porque comencé a jugar".

Bruno Romo y Fernando Astengo en Colo Colo