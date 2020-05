¡Inédita historia! Charles Aránguiz hizo inferiores en Colo Colo y se fue porque lo hicieron jugar de lateral

Bruno Romo llegó a los 12 años a Colo Colo y ha visto de todo en las inmediaciones del estadio Monumental. El defensor, en conversación con el Instagram Live de Redgol, contó una inédita historia de su ex compañero, Charles Aránguiz.

Sí, Bruno Romo reveló que Charles Mariano estuvo un par de años en las inferiores de Colo Colo, pero se fue por una disputa con el entrenador de la categoría en la que se encontraba.

"Con nosotros estaba Charles Aránguiz y jugaba de contención. El mismo técnico que a mi no me hacía jugar le dijo a Charles que iba a jugar de lateral derecho. Uno ve a Charles muy callado, pero tiene esa personalidad de que no se queda con nadie y le dice que ‘no, yo juego de contención’", comenzó a narrar el defensor.

Además agregó que, "el DT le dice ‘no, pero yo soy el técnico, vas a jugar de lateral y Charles le dice, ‘si yo no juego de contención, no juego’ y el técnico le dice, ‘bueno, si no juegas de lateral, te vas’ y Charles agarró sus cosas y se fue".

Bruno Romo en su debut en Colo Colo vs Puerto Montt

Así fue la breve e inédita historia de Aránguiz en las inferiores de Colo Colo, mostrando una personalidad que simple vista no se nota.

Sin embargo, la anécdota no terminó así. Bruno Romo contó que al tiempo después apareció en Cobreloa y Charles les pintó la cara. "Tres semanas después jugábamos contra Cobreloa y estaba Charles Mariano en la contención. Nos dio un baile y el entrenador de nosotros se agarraba la cabeza", sentenció.