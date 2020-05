Joya argentina cuenta su mejor cambio de camiseta en Alemania: "Se la pedí a Arturo Vidal, es un ídolo"

Santiago Ascacibar es uno de los buenos proyectos nacidos en Estudiantes de La Plata y que emigró joven al fútbol europeo, para ser más específico al Stuttgart de la Bundesliga, Alemania.

Desde que llegó a suelo alemán el joven volante no ha soltado la camiseta de titular y se ganó un puesto entre los grandes de dicho país, peleando palmo a palmo con contrincantes como Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

Justamente los dos chilenos son sus referentes en el mediocampo y en conversación con TNT Sports, el joven volante contó algunos intercambios de camisetas que involucran a los cracks de la Roja.

Arturo Vidal dejó un gran legado de su paso por el Bayern Múnich.

"No soy de cambiar muchas muchas camisetas, tuve gana de cambiarle a tres o cuatro jugadores, pero no me animé a pedírselas. Si me animé con Arturo Vidal, para mi es un Idolo, esa camiseta la pondría al igual que la de Aránguiz, que la tengo acá en casa", expresó orgulloso.

A su corta edad de 23 años, Santiago Ascacibar tiene más de ochenta partidos en la Bundesliga y hoy milita en el Hertha de Berlín.

#TNTSportsEnCasa �� | Santiago Ascacibar, mediocampista del Hertha Berlín ����



�� "No soy de cambiar muchas camisetas. No me animo mucho"

�� "Tengo las de Arturo Vidal y Aránguiz" pic.twitter.com/Kq5kmlaXhv — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) May 27, 2020