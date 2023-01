Cristián Zavala poco a poco empieza a dejar atrás su estadía en Colo Colo, donde dispuso de menos oportunidades de las que imaginó cuando llegó desde Deportes Melipilla. Por cierto, para explicar esa falta de chances en cancha siempre las palabras de la Bala apuntaron en la dirección de Gustavo Quinteros. No en forma de crítica, pero sí en torno a que era una decisión técnica que él debía explicar.

Cuando lo hizo, el ex DT de la selección de Ecuador y Bolivia apuntó que el puntealtino debía agregarle ciertas cosas a su juego que en los Potros no le era necesario realizar tan seguido, como el trabajo defensivo por la banda que el entrenador argentino-boliviano tanto le aplaude a su compatriota Agustín Bouzat. Ya en Curicó Unido, con la mente puesta en una histórica campaña con los albirrojos, las palabras del ex Magallanes nuevamente apuntan al entrenador albo.

De hecho, en la cuenta de Instagram de DaleAlbo se destacó una de las frases que Zavala lanzó en su presentación oficial como nuevo jugador de los Torteros, que suman tres puntos en el Campeonato Nacional merced al triunfo ante Coquimbo Unido y la derrota ante Universidad Católica.

"Hay muchas cosas que no entiendo, nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando", afirmó el rapidísimo extremo que también jugó por Fernández Vial y Coquimbo Unido. Y ahí fue que apareció Sebastián Quinteros, uno de los hijos del adiestrador que tiene la plantilla estelar colocolina, que intenta sacudirse de la goleada sufrida ante O'Higgins en Rancagua.

Sebastián Quinteros le da con todo a Zavala: "Pesa mucho la camiseta del equipo más grande de Chile"

La primera respuesta de Sebastián Quinteros fue "siempre la culpa es del DT", acompañada de un emoji que daba a entender cierta ironía en su reacción a la gráfica publicada. Pero cuando llegaron algunas reacciones y más respuestas a la que había dejado, eligió explayarse para dar cuenta por qué se había metido en la discusión.

"¿El DT que más juveniles de Colo Colo usó en los últimos años quién crees que es?", fue la pregunta que Seba escogió para comenzar su intervención. "Hizo debutar infinitos juveniles y les dio la oportunidad a todos. No sólo eso, con él se valorizaron muchos, como Vicho Pizarro, Solari, Rojas y ahora Thompson", agregó el vástago de Gustavo Quinteros en alusión al Niño Joya, autor de dos goles en dos partidos con la camiseta del Eterno Campeón.

Pero todavía faltaba algo. "Todos tuvieron su oportunidad y el que se mantuvo jugando es porque entrena bien y se merece jugar. PESA MUCHO LA CAMISETA DEL MÁS GRANDE DE CHILE", finalizó el hijo del entrenador albo, que saca cuentas para depurar la oncena con la que saldrá a la cancha a medirse a Ñublense en la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023.