Luego de varias semanas de incertidumbre y conversaciones, Cristián Zavala concretó su traspaso desde Colo Colo a Curicó Unido. El extremo no tuvo un buen 2022 y las oportunidades en el Cacique fueron escasas, por lo que dejó Macul para encontrar la continuidad que necesitaba.

El jugador firmó después de especulaciones que lo acercaron al fútbol argentino. Sin embargo, fue el elenco del Maule quien se quedó con sus servicios. Aunque la espina de lo ocurrido en los albos sigue clavada.

En conversación con el programa Más que Fútbol de DirecTV, Zavala se sinceró respecto a su salida. "Hay muchas cosas que no entiendo, nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido con la U y después no fui citado más", comentó.

"Espere la conversación con Quinteros, cuando le dije que me iba a préstamo me dijo las cosas que debía mejorar. Quizás no se dió", agregó. Y es que el ex Melipilla no fue considerado por el entrenador, a pesar de que empezó la pretemporada de 2023 con Colo Colo lleno de ilusión.

Zavala tuvo una temporada bastante irregular en los albos: sumó muy pocos minutos en cancha y sólo convirtió un gol. Incluso hubo partidos en el Campeonato Nacional en los que ni siquiera fue citado. "Sigo con psicólogo, sigo mejorando y con gente que me hace bien. Quizás no era el momento de estar en Colo Colo, lo sentí como una pasión, pero esto me va a servir mucho, tuve la posibilidad de levantar dos copas", expresó.

¿Cuándo debuta Cristián Zavala en Curicó Unido?

La gran duda ahora es cuándo Cristián Zalava hará su estreno en su nuevo club. "Ya tengo mi mente puesta en Curicó, hoy entrené con el grupo, estoy para estar el viernes", manifestó el extremo, que ya se puso bajo las órdenes del entrenador Damián Muñoz.

Podría sumar sus primeros minutos en el conjunto tortero este viernes 3 de febrero contra Audax Italiano en la tercera fecha del Campeonato Nacional. Además, tendrá la posibilidad de jugar Copa Libertadores, en donde Curicó Unido se enfrentará en la segunda fase del torneo ante Cerro Porteño, el próximo martes 21 de febrero.