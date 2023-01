El traspaso de Cristián Zavala a Curicó fue uno de los más importantes entre clubes chilenos. El jugador, que llegó hace un año a Colo Colo como gran promesa, no tuvo un 2022 de consolidación por lo que ahora buscará chances en el elenco del Maule.

"Fue una negociación larga. Por suerte ya se aclararon las cosas y estoy acá. Estoy muy feliz de estar en Curicó, feliz por la bienvenida que me dieron desde el cuerpo técnico, la gente del club, mis compañeros", confesó en un video que exhibió el club en sus redes sociales.

Detalló que sintió el cariño de la gente del Curi desde que empezó el rumor de su llegada a Curicó. "La gente me había comenzado a escribir desde la noche Albirroja. Me escribían todos los días que viniera, gracias a Dios se pudo dar la llegada", manifestó el ex Melipilla.

Prometió que "siempre van a ver de mí un jugador que se entrega por completo, que ama lo que hace, de mucho desequilibrio en el duelo, en el uno versus uno, es mi principal característica", por lo que está ansioso de poder demostrar esas cualidades.

"Tengo compañeros y amigos acá que me hablaron muy bien del club. El mismo interés de los dirigentes, del cuerpo técnico, la participación en la Libertadores que seduce mucho. Eso fueron los motivos por los cuales vine", explicó.

Sobre la conversación que tuvo con el entrenador Damián Muñoz, confesó que "el profe me dio mucha tranquilidad desde que llegué en la mañana. Las veces que hablamos por teléfono también. Plena confianza, que vuelva a ser el jugador que venía siendo y que siga disfrutando", sostuvo.