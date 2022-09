Marcos Bolados puso freno y paró el carro en la rueda de prensa de este jueves en Colo Colo tras repetir que el Cacique piensa sólo en ganar el próximo partido ante la UC. Sin embargo, le consultaron por tres duelos más allá y el cara a cara contra Coquimbo, que puede ayudar o perjudicar a Universidad de Chile en su afán por no perder la categoría.

Colo Colo se prepara para dos partidos importantísimos como local frente a Universidad Católica primero, y Curicó Unido después, en el marco de las fechas 26 y 27 del Campeonato Nacional, el 2 y 9 de octubre respectivamente.

De ganar y darse resultados de Curicó y Ñublense, los albos pueden gritar campeones ante la UC. En caso contrario, todo dependerá sólo del mismo Colo Colo para levantar la Copa frente a los torteros si derrota a la Católica.

Pero en rueda de prensa, una pregunta que fue más allá terminó con la paciencia de Marcos Bolados. El delantero de Colo Colo reiteró varias veces que el Cacique se enfoca únicamente ganar el partido que viene y no piensan mucho en si pueden ser o no campeones contra la UC, Curicó o después.

Al albo le preguntaron sobre el partido contra Coquimbo Unido, posterior a los encuentros ante la UC y Curicó. Es que El Pirata está colista y es una posibilidad que un triunfo de los aurinegros contra los albos complique o “perjudique” a Universidad de Chile en su lucha por no caer a la zona de descenso.

“No sé si ustedes se escuchan las preguntas que hacen, no tengo idea, pero como dije al principio nosotros estamos al partido a partido y estamos enfocados en el duelo que viene y después en el otro. Yo creo que no va la pregunta ahora”, contestó Bolados medio aburrido y molesto por la insistencia dejando en claro con risas irónicas que la consulta no fue de su agrado.

Colo Colo no verá acción oficial esta fecha FIFA eliminado de Copa Chile, pero volverá a la cancha contra la Católica el 2 de octubre desde las 14:00 horas en el estadio Monumental.