Pablo Solari ya deja atrás su frustrado paso al América. Tras lamentar el haber perdido una gran oportunidad económica y deportiva para él y su familia, como lo manifestó en su momento, el Pibe dio vuelta la página en la vuelta de Copa Chile ante Deportes Temuco y terminó por cerrar el capítulo con una buena actuación en la Copa Sudamericana, donde coronó con un gol en la ida de los octavos de final ante Inter de Porto Alegre.

“En lo emocional fue muy lindo, la gente siempre me recibió bien, he tenido el cariño de ellos y hoy fue increíble, me hizo sentir muy bien esa ovación cuando salí. A mí lo que más me sacó fue la lesión, no lo que pasó. Traigo la pubalgia hace un año y nunca se dijo nada porque lo venía trabajando. Pero la siento en las pretemporadas. Siempre estuve metido en Colo Colo y con el grupo”, comentó el argentino en conferencia de prensa.

Ahí mismo, en la sala de prensa del estadio Monumental, estaba su DT, Gustavo Quinteros, quien contó detalles de cómo lo reencantó. “Estoy contento, Pablo (Solari) está metido, con ganas de salir campeón este año con nosotros y lo mismo todos los jugadores. Agustín (Bouzat) también, que llegó ahora, todos los que se recuperaron. Tenemos muchas ganas de darle una alegría grande a la gente, ojalá sea en el torneo nacional y, por qué no, en la Sudamericana algunos partidos más”, manifestó de entrada.

“Le dije a Solari que va a tener un nivel superior, viene evolucionando, es joven, uno lo ve día a día. No tengo dudas que va a jugar en Europa. Le aconsejé, de mi parte, que era muy pronto para irse. Sé que era importante para él y su familia, pero le saldrá algo mejor. Tiene nivel para jugar en un lugar mejor”, reveló.

Ante esto, y para concluir, el Pibe se mostró orgulloso. “Mi sueño es jugar en Europa, de chiquitito, y que mi entrenador diga que tengo ese potencial es un orgullo. Voy a seguir trabajando para ser más jugador, para ayudar al equipo y que ellos me ayuden a mí”, remató.