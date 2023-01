Colo Colo empezó el año con un dolor de cabeza gigantesco. El goleador del equipo en el Campeonato Nacional 2022, Juan Martín Lucero, no viajó a Buenos Aires con el resto del plantel para afrontar la pretemporada de este año, pues tiene decidido ejecutar una cláusula que le permita salir unilateralmente del club para emigrar a Fortaleza a cambio de un monto muy cercano al millón de dólares.

Por cierto, si Gustavo Quinteros tenía a Leandro Benegas como el candidato número uno para disputar un puesto con el Gato, que apuntaba a ser el indiscutido, si el mendocino da un salto al Brasileirao deberá cambiar de idea. Una situación que en la gerencia deportiva de Blanco y Negro siguen con mucha atención. Y que podría llegar hasta los tribunales para encontrar una resolución, aunque por ahora la idea de la plana mayor que controla el destino de los albos es retener su pase.

De hecho, ya han comenzado a surgir nombres, como el del argentino Francisco Fydriszewski, un apellido muy difícil de pronunciar de quien fuera el goleador del fútbol ecuatoriano con el Aucas, campeón de la mano de César Farías con un aporte muy importante del ex golero de Universidad de Chile Hernán Galíndez, titular por Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. Y desde Arabia Saudita emergió otro nombre, aunque de un atacante de selección.

Alex Valera, un "9" de selección y libre que está en el radar de Colo Colo

Se trata del peruano Alex Valera, centrodelantero de 26 años que milita en Al Fateh de la liga que a contar de este año tiene en sus filas al crack portugués Cristiano Ronaldo. En su momento, la escuadra que marcha en el 9° puesto de la máxima categoría saudí acordó desembolsar casi 1,4 millones de dólares para quedarse con el pase del atacante de Universitario de Lima.

Pero no ha podido encontrar continuidad en el Medio Oriente. Sólo disputó cinco de los 10 partidos de su equipo esta campaña. Y uno más en la Copa del Rey. No anotó ningún gol, no pudo refrendar los 25 tantos que festejó en el cuadro crema. Nunca pudo ganarse la confianza del DT griego alemán Giorgios Donis. Y según supo RedGol ya existió algún contacto entre su entorno y Daniel Morón, aunque todo está recién en los diálogos iniciales.

Eso sí, el problema que podría ser beneficioso para Colo Colo es que Al Fateh tiene problemas económicos graves. La U limeña recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por los pagos adeudados. Y, en el mismo sentido, son poco más de tres meses de salario que el delantero oriundo de Lambayeque no ha percibido. Es más, el 2 de enero de 2023 era el último día hábil de plazo para que Valera recibiera el depósito en su cuenta, algo que no ocurrió. Por ende, en su entorno asumen que está en libertad de acción.

"Enviamos al club y no tuvimos respuesta. Nos deben el 60 por ciento del pase", reveló el administrador de Universitario, Jean Ferrari. "Los futbolistas tienen que asesorarse mejor. El caso de Álex me da pena. La asesoría que ha tenido fue muy mala", agregó el directivo, quien tampoco sabe mayores detalles del futuro cercano del zurdo ariete. "No sabemos si va a quedar libre, hemos hablado de dos incorporaciones y ninguna es él", aclaró el regente, quien le dio un raspacacho al grupo que representa al jugador, de propiedad del argentino Lucas Bernasconi.

Redmayne se hizo héroe al taparle el penal a Alex Valera

Andrew Redmayne hizo su baile. Para algunos ridículo, como para Carlos Lampe. Para otros, ocupó una treta válida para sacar de quicio a los rivales. Haya hecho efecto o no, el punto fue que Alex Valera lanzó un remate demasiado blando. Y el barbón golero de Australia tapó el tiro. Desató la fiesta, pues los Socceroos se quedaron con el repechaje.

Con esa intervención, los oceánicos ganaron un boleto al Mundial de Qatar 2022. Y el atacante, quien en ese momento militaba en el fútbol peruano, se quedó ahí sin poder creerlo. En la selección de Perú, marcó dos goles en 11 partidos.