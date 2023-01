Curiosa reflexión de Alfredo Stöhwing sobre Colo Colo: "El club no está despotenciado"

Las últimas semanas de Colo Colo han sido para el olvido. El actual mercado de pases le costó la salida de muchos jugadores y varios titulares, luego de la partida de Gabriel Suazo, Óscar Opazo, Gabriel Costa, Juan Martín Lucero, Carlo Villanueva, Omar Carabalí y Matías Zaldivia.

A pesar del evidente problema que hay en el Cacique, en conferencia de prensa efectuada en el estadio Monumental Alfredo Stöhwing lanzó una frase bastante curiosa, al asegurar que "no comparto que el club se esté despotenciando".

Agregó el presidente de Blanco y Negro que "hay períodos en que se van jugadores por distintos casos, a veces se juntan como ahora, pero han llegado cuatro futbolistas de gran nivel (Fernando De Paul, Matías Moya, Ramiro González y Erick Wiemberg) y se integró un juvenil como Felipe Yáñez, o sea son cinco".

"El desafío es ahora traer alguien que juegue lo mismo que Lucero y lo mismo pasa en otras posiciones. Lo de Benegas estamos esperando para así tener un equipo reforzado, tendríamos dos jugadores en ese puesto. No siento que nos estamos despotenciando. No ha terminado nuestro período de refuerzos y seguimos trabajando para estar mejor que el 2022", contó el mandamás de los albos.

Admitió que "no estamos nadando en dinero, debido a situaciones del pasado no podemos darnos esos lujos. Perdimos mucha plata en años anteriores, costaba armar un equipo poderoso. Ahora no se saben los resultados financieros, pero esperamos cerrar con utilidades y por eso somos positivos, vamos a salir fortalecidos".

Por eso prometió "reemplazar a los jugadores que se van con otros de mayor calidad. Van a disfrutar el 2023 con los triunfos de Colo Colo", aunque faltan poco más de 10 días para el primer compromiso oficial (Supercopa con Magallanes) y no aparecen las nuevas incorporaciones.

Morón busca un nuevo "9"

Daniel Morón aseguró que el reemplazo de Lucero es el gran desafío para los albos. "Inmediatamente después de que recibimos el mail de Juan Martín comenzamos la búsqueda con Gustavo Quinteros", sentenció.

Por eso detalló que junto al entrenador "estamos codo a codo en estas horas que han pasado buscando eso", por lo que espera concretar lo antes posible un fichaje que logre arribar al Monumental para pelear Copa Libertadores.