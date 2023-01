La partida de Juan Martín Lucero a Fortaleza no solamente molesta a la dirigencia de Colo Colo, que deberá encontrar a su reemplazante lo antes posible. También complica al plantel de los albos, pues se pierde a un jugador clave en el título obtenido en el 2022.

Antes de embarcar a Argentina para iniciar la parte más intensa de la pretemporada, Maximiliano Falcón abordó lo que será la partida del Gato. Como referente de las últimas campañas expresó su molestia, ya que son goles que costará encontrar en otro ariete.

"Es nuestro 9 titular, que le ha dado mucho a Colo Colo. En el corto tiempo que ha estado ha hecho muchos goles y es importante para el equipo. No es grato que se vaya", comenzó el relato de Peluca ante los medios en el aeropuerto.

Luego agregó que "no te puedo decir mucho más porque es decisión de él", aunque al enterarse prefirió no meterse en la pata de los caballos. "No quise escribirle nada. Hoy no lo iba a ver, pero después me comunicaré. Es una decisión de él. Si se va, hay que enfocarse en lo que viene", contó.

De hecho sabe que será complejo encontrar un jugador de sus características, pues además de ser letal frente al arco rival siempre se asociaba con sus compañeros. "Es un 9 muy movedizo, era perfecto para lo que pedía el técnico", confesó.

El charrúa ahora espera enfocarse en lo que viene para adelante. "Arranca otro año. Se cumplió el objetivo de salir campeón, lo dijimos desde que arrancamos y este año trataremos de ir por más, de sacarnos la espina que nos quedó en copa internacional, porque creo que tenemos lo necesario para pasar la fase", indicó de cara a Copa Libertadores.