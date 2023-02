La presentación de Cristián Zavala en Curicó Unido fue en modo Pelé. El delantero asistió los goles de Mario Sandoval y Diego Coelho que le dieron la vuelta al marcador y sentenciaron la victoria 2-1 sobre Audax Italiano por la tercera fecha del Campeonato Nacional. Todo con menos de una semana de estadía en el Maule.

El ex jugador de Colo Colo reconoció la ansiedad que tenía por volver a las canchas y debutar con su nueva camiseta: "Llegué el domingo con todas las ganas que tenía de entrenar", explicó antes de agradecer el recibimiento: "El interés de todos los que componen Curicó, me lo han hecho sentir, las pocas veces que me tocó salir, ha sido increíble el apoyo en la calle".

Es que el ariete puentealtino pasó de la tierra al cielo en cuestión de horas. "Desde el primer momento en que el profe (Damián Muñoz) me llamó, mi respuesta fue sí al tiro, por lo que estaba viviendo, y ahora estoy feliz", graficó en conversación con TNT Sports después del triunfo que dejó a los albirrojos entre los líderes.

Zavala: No me arrepiento de nada en Colo Colo



La victoria en su debut por Curicó Unido no alteró el recuerdo que Cristián Zavala se llevó de Colo Colo. Pese a la irregularidad (24 partidos y un gol en 2022), el delantero reflexionó de manera positiva tras su salida del conjunto albo.

"Ha sido lo más hermoso que he vivido en cinco o seis años desde que debuté. Lo más hermoso que he vivido y no me arrepiento de nada", explicó en la valoración de su pasado en Coquimbo Unido, Fernández Vial y Melipilla.

Pero ahora cambiaron los roles y Zavala quiere ir por más y aprovecha el préstamoen el Maule. "Aquí vine con un objetivo claro, que como dije siempre es estar en la selección chilena. ¿Regresar a Colo Colo? Acá hay una opción de compra, así que tendremos que ver a fin de año", completó.