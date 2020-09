Cristián Caamaño liquida a los jugadores de Colo Colo: “Se han construido un aura por los clásicos, pero han fracasado en el fútbol chileno”

Ya es sabido por todos que Colo Colo está viviendo uno de sus peores momentos, pues marcha en el puesto 14 del Campeonato Nacional y si suma una nueva derrota ante Unión La Calera puede quedar en puestos de descenso directo.

Por lo mismo, Cristián Caamaño realizó un duro análisis de la situación del Cacique, pero no solo refiriéndose a la actual temporada, sino a lo que viene ocurriendo desde que iniciaron los torneos largos en Chile.

“La estadística marca un poco lo que pasa en Colo Colo no solo este año, porque sería injusto decir que está viviendo una crisis solo este torneo. Fíjate que en los tres torneos largos que vienen ocurriendo desde el año 2018 el Cacique disputó 64 partidos, es decir, un total de 192 puntos en cancha con cinco técnicos: Pablo Guede, Agustín Salvatierra, Héctor Tapia, Mario Salas y Gualberto Jara, y sumó 91 puntos, menos del 50 por ciento de rendimiento”, partió diciendo en Deportes en Agricultura.

Los Albos sumaron una nueva derrota en el Campeonato Nacional, pues sucumbieron ante O'Higgins en el Monumental. (FOTO: Agencia Uno)

“Y con planteles que destacan jugadores como: Jorge Valdivia, Jaime Valdés, Julio Barroso, Pablo Mouche, Esteban Paredes, Nicolás Blandi, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia, Óscar Opazo, Carlos Carmona, es decir, no era un plantel sin jerarquía, no era un plantel que se desarmó, estamos hablando de una columna vertebral millonaria y que nosotros como prensa hemos sostenido que son jugadores de gran nivel, de jugadores que en el torneo chileno han fracasado”, agregó.

“Colo Colo vive su peor década en cuanto a títulos, solo tiene tres, y recordando que habían torneos cortos. Estamos hablando de jugadores que se ha construido un aura a través de los clásicos, pero vienen durmiendo una siesta largísima en los torneos locales. Cualpar a Gualberto Jara, evidentemente tiene una responsabilidad, pero estos jugadores hace rato que vienen arrastrando las piedras en el medio local y parecen intocables”, dijo.

“Cuando Mario Salas quiso tomar cartas en el asunto, se le fue el camarín en contra. Cuando Héctor Tapia quiso tomar decisiones con Jaime Valdés y Julio Barroso, se le fueron los jugadores en contra. A Pablo Guede lo echó Julio Barroso y luego tuvieron que hacer una conferencia de prensa para que se quedase”, complementó.

“Hay que decir las cosas como son: este no es un problema de Aníbal Mosa, solamente, y Marcelo Espina, que bastante mal ha realizado su pega, acá hay un problema mayor y se llama plantel de jugadores, no hay otra razón que esta plantilla multimillonaria, la mejor plantilla del fútbol chileno por nombre y currículum de extranjeros, haya fracasado en los últimos tres torneos largos. Colo Colo salió segundo de milagro el año pasado, en la recta final no le aguantaba la presión de Palestino. Los jugadores tienen una gran responsabilidad y no he visto ninguna autocrítica de ellos”, sentenció.

De esta manera, el Popular necesita una cirugía importante para volver a recuperar su nivel y salir del mal momento que está viviendo. De hecho, en la misma emisora informaron que Gustavo Quintero ya fue contactado para llegar a apagar el incendio en el Monumental.