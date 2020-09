Cristián Caamaño liquida a Gualberto Jara: “No pasa septiembre en Colo Colo”

Siguen los problemas en Colo Colo, porque a pesar de mantener la racha de siete años sin perder ante Universidad de Chile, el equipo no logra mejorar el rendimiento y se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

En ese sentido, en Deportes en Agricultura analizaron la situación del Cacique y el periodista deportivo Cristián Caamaño fue categórico: “Gualberto Jara no pasa septiembre”.

En la misma línea, complementó que “se le complica el panorama esta semana y con estos tres partidos se le va a venir el mundo encima. Yo creo que no pasa esta barrera de los tres encuentros”.

El técnico interino no logra obtener buenos resultados y el Cacique sigue estando al tope de la tabla de posiciones. (FOTO: Agencia Uno)

“Las buenas personas no sirven para salir del fondo de la tabla de posiciones. Hay que tener otro tipo de personas y que Jara ni (Hernán) Caputto en Universidad de Chile están cumpliendo”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también sentenció que los Albos no tienen ninguna opción de pelear el título. “No tiene ninguna posibilidad de pelear el título. Lo que tiene Colo Colo son individualidades, lo que les permitirá ganar más puntos de los esperados. Tiene a un (Pablo) Mouche y (Marcos) Bolados, quienes aprovechan las espaldas del lateral y un (Esteban) Paredes que marca siempre”.