Gualberto Jara asume la crisis de Colo Colo en derrota ante O'Higgins: "Lejos lo peor que me ha tocado vivir hasta ahora"

Colo Colo ratificó su mal momento deportivo tras la derrota ante O'Higgins. Los albos no se encontraron nunca en la cancha y terminaron regalando un 0-1 para el capo de provincia, el que los deja como uno de los colistas del Torneo Nacional.

El cacique fue superado en todas sus líneas y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones. Gualberto Jara, técnico interino, habló tras caer ante los celestes y asumió toda la responsabilidad de lo hecho por sus dirigidos.

"Tengo que reconocer que hicimos un muy mal partido. Lejos lo peor que me ha tocado vivir hasta ahora, no generamos ocasiones de gol, no tuvimos la pelota, no hicimos nada de lo planificado y este rendimiento nos deja muy preocupados por la posición en la que estamos", lanzó en conferencia.

Gualberto Jara descartó renunciar a la banca de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Asumo totalmente la responsabilidad, tal vez me haya equivocado en la elección al principio de los jugadores, en tratar de llevar esta idea de la dosificación. Lo que ocurre dentro del campo es responsabilidad mía, no hicimos lo que teníamos que hacer desde un principio y se vio muy mal el equipo", agregó.

Jara también dijo que fue un error la idea de dosificar al plantel. "Pensamos que lo mejor era dosificar un poco en esta serie de partidos que tendremos, en base a eso nos preparamos armamos este equipo, confiamos en otra gente, porque es un equipo preparado, gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no se dio".

El estratega albo también reveló que al interior del equipo hay molestia por todo lo que está pasando. "Los jugadores están sentidos todos, queremos llevar adelante esto pero no se da y es la realidad. Hay que analizar de nuevo y volver a trabajar".

NO PIENSA EN RENUNCIAR

Las críticas al nivel del juego de Colo Colo han hecho que los hinchas pidan la cabeza de Gualberto Jara. Ante esto, el DT tiene una postura clara. "Por supuesto que tengo energías para seguir. A mí me gusta este tipo de desafíos, desde un principio teníamos asumido que tomar la dirección de Colo Colo en este momento no era fácil, pero por la experiencia y conocimiento que tengo del club quise asumir y me siento con la fuerza para seguir y siento el respaldo de los jugadores"

Además aseguró que desde ahora piensa de lleno en revertir la situación. "Nos quedan dos partidos y podemos dar un salto importante, está la Libertadores que es una motivación distinta y ahí podemos seguir avanzando".

Finalmente, dijo que el título está quedando en el olvido este año. "Estamos conscientes de que estamos en Colo Colo y no podemos estar en esta posición con este rendimiento. No se si estamos a tiempo de pelear el campeonato, pero no podemos seguir en esta situación".