Colo Colo y River Plate, en dos jornadas del grupo F de la Copa Libertadores, han sabido ratificar su rol como los dos principales candidatos a avanzar para la siguiente instancia pues suman un par de victorias para ser los líderes de este sector en el que los argentinos tienen una pequeñísima ventaja de un tanto en su diferencial de goles para ser el líder.

Para este miércoles 27 de abril, ambos se enfrentarán en Macul en un duelo fundamental para definir el primer lugar del grupo. Si bien los millonarios lucen con uno de los favoritos, inclusive para el título, hay algo que les puede complicar su visita a tierras chilenas y es lo apretado de su calendario.

Mientras que los de Gustavo Quinteros tienen un par de enfrentamientos por el Campeonato Nacional (Cobresal y Universidad Católica) antes de volver al ruedo continental, la tropa que dirige Marcelo Gallardo tiene que jugar tres compromisos por lo que la exigencia física será mayor para los trasandinos.

Los rojiblancos tienen desafíos por la Copa de la Liga Profesional de Argentina, en la que son segundos de su grupo por debajo de Racing Club, visitando a Banfield (17/04) y Talleres de Córdoba (20/04) mientras que en casa deberá cerrar este camino previo cuando reciba a Atlético Tucumán (24/04).

"Veremos cómo se recuperan los futbolistas, tenemos que gestionar bien los minutos para no pasarnos y voy a necesitar de todos los futbolistas del plantel y lo voy a ir viendo de acuerdo a cómo se recuperan y también voy a evaluar a los que no jugaron tanto pero que me demuestran que quieren jugar", dijo Marcelo Gallardo.