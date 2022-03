Marcelo Barticciotto le pide calma a los hinchas de Colo Colo tras la goleada y sepulta a Universidad de Chile: "Hace tiempo no veía jugar a un equipo así"

Colo Colo, una vez más, se quedó con la victoria sobre Universidad de Chile en el Superclásico, y lo hizo con categoría, porque venció por un contundente 4-1, en duelo jugado por el estadio Monumental y válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

El Cacique jugó un partido muy contundente en Macul, porque a los 15 minutos ya estaba ganando por 3-0, y pudo hacer muchos más tantos de los cuatro que finalmente realizó.

Alguien que conoce como nadie la interna del elenco albo es Marcelo Barticciotto, quien analizó lo ocurrido en Pedrero, pero le pidió calma a los fanáticos del equipo blanco, porque cree que los de Gustavo Quinteros deben mantener el nivel por un período más largo.

"Colo Colo este partido lo tiene que ratificar en las próximas fechas, un rendimiento tan contundente y tan macizo lo va a tener que ratificar con otro rival", dijo el Barti en radio Cooperativa.

El ex puntero, además, se fue en picada con el nivel mostrado por el elenco que dirige Santiago Escobar, porque se sorprendió por la nula competitividad que tuvieron ante su archirrival.

"Todos sabemos que (Colo Colo) hizo un buen partido, que estuvieron a nivel los futbolistas que no venían jugando bien, pero la U no opuso resistencia en ningún momento, los azules marcaban de a tres metros, los jugadores de Colo Colo siempre recibían con la cancha de frente y con espacio, como para pensar, gambetear o tocar. Gil siempre recibió orientado en el arco de la U y participó en dos de los cuatro goles. Yo hacía mucho que no veía jugar a un equipo como lo hizo la U" expresó.

Colo Colo le sacó 40 partidos de diferencia en el historial a Universidad de Chile, en un Superclásico que temporada a temporada es más desigual.