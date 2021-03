Gustavo Quinteros en llamas por la falta de refuerzos en Colo Colo: "Vamos a empezar el torneo debilitados"

Colo Colo arranca con su participación en el Campeonato Nacional este sábado, cuando se mida ante Unión La Calera en el estadio Monumental, con problemas de entrada, porque los albos aún no completan el plantel.

El entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, analizó el duelo frente a los caleranos, y no dudó en quejarse, porque reconoció que están "debilitados", ya que aún no llega el delantero y el defensor central que tanto le ha pedido a Blanco y Negro.

"Vamos a iniciar el torneo, lamentablemente, sin tener el plantel completo, así que estamos esperando la llegada del marcador central y el delantero, dos puestos importantes que tenemos que incorporar. Lamentablemente tenemos que empezar el torneo de esta manera, debilitados en esa zona. Vamos a tener que jugar con chicos jévenes en defensa, pero le estamos dando la confianza total, vamos a darle la confianza para que jueguen en su mejor nivel y puedan rendir", dijo de entrada al ex seleccionado boliviano.

Quinteros, además, recalcó que sufre mucho por la ausencia del central que pidió, y se complicó aún más por la suspensión de cuatro fechas de Maximiliano Falcón.

Quinteros prepara el estreno - AgenciaUno

"Lamentablemente no se pudo contratar hasta el momento. Ya iniciamos la competencia, jugamos por la Supercopa pudiendo haberlo hecho con todo el plantel completo. Estamos tratando de que se incorporen los antes posible, pero no se lleva a cabo. Están las negociaciones pero no se ha podido incorporar al jugador. Iniciamos la competencia contra el campeón, que jugó completo, con las incorporaciones desde el inicio de la pretemporada y nosotros no. Más allá de eso tuvimos 60 o 65 minutos muy buenos, pero tenemos que incorporar los jugadores de manera urgente", analizó Quinteros.

El ex director técnico de Universidad Católica no se quedó ahí, porque argumentó que deben traer sí o sí a nuevos futbolistas, para suplir los puestos que dejaron los históricos que se fueron.

"Nosotros tenemos que reemplazar a los que se fueron, Paredes, Barroso e Insaurralde. Esto lo venimos hablando con los dirigentes hace un mes y medio. Hay que decidirlo urgente, sino vamos a estar debilitados. Vamos a empezar el torneo jugando con chicos de 18 años en defensa y no es lo ideal. Hasta hoy estamos buscando la incorporación, me consta que Daniel Morón está trabajando para esto. Cuando esté el plantel completo seremos más fuertes. Y lo de Blandi es reiterativo, está lesionado. Él no está a disposición, no está bien para entrenar ni para jugar", expresó.

