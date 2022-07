Colo Colo sigue en su lucha por ser el líder exclusivo del Campeonato Nacional y este domingo tendrán un partido clave. Desde las 13:30 horas, el Cacique visita a Universidad de Chile en la edición 192 del Superclásico del fútbol chileno, donde buscarán sumar de a tres para seguir en la cima de la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros ha logrado quedarse solo en la punta del torneo, pero ante el Romántico Viajero se jugará más que el triunfo. El invicto de nueve años a domicilio de los albos sobre los azules también está en juego, lo que pone más picante al encuentro.

En la previa del Superclásico, Brayan Cortés y Esteban Pavez participaron de una actividad en el hospital Sótero del Río, acompañando a niños en tratamiento en el Centro de Rehabilitación Auditiva Integral. Ahí compartieron con los pequeños, pero también hablaron del partido del domingo.

El primero en dar sus palabras fue el arquero, quien se mantendrá como titular y viene de una gran actuación en el choque anterior frente a la U en el Monumental. "Nos estamos preparando de la mejor forma. Como lo he dicho en diferentes ocasiones y como dice el eslogan, lo jugamos todos".

Brayan Cortés también valoró la visita a los niños para así acercar el fútbol en momentos difíciles. "De esto se trata, que los niños chicos disfruten con los jugadores, que a veces nos ven lejanos. Ojalá dar una alegría enorme este fin de semana":

Esteban Pavez no piensa en una derrota ante la U

El que no tiene dudas de lo que hay que hacer en el Superclásico es Esteban Pavez. El volante también se dio el tiempo de hablar sobre la visita de Colo Colo, aunque dejando en claro que no van a otra cosa que no sea salir con el triunfo en el bolsillo.

"El Superclásico es un partido aparte, muy improtante y que tenemos que ganar. Trabajamos de la mejor forma, como siempre", dejó claro el mediocampista.

En esa misma línea, recalcó que el domingo van a Talca con el objetivo de vencer a Universidad de Chile a toda costa. "Este lo jugamos todos, haremos lo posible por ganar los tres puntos para seguir arriba", sentenció.