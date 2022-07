Este domingo Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en el Fiscal de Talca en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno. Ocasión que los azules pueden aprovechar para romper casi 10 años sin triunfos ante el Cacique, pues no los vencen desde el 2013.

Tema que Jean Pierre Bonvallet, hijo del mítico Eduardo, abordó en una transmisión de Youtube. Ahí se atrevió a apostar a un triunfo del Bulla, aunque para eso espera que el cuerpo técnico de Diego López le toque la fibra a los jugadores.

"Cómo va a ser posible que lleven 10 años sin ganar. Por eso necesitan una charla técnica donde a los jugadores los traten de cagones y así salgan picados", fue la curiosa reflexión, antes de seguir hablando en esa tónica.

"Antes los jugadores de la U salían a la guerra. Escuchaban el Dale León e iban con todo. Estos de ahora no lo hacen. Junior Fernandes no sale a la guerra. Traen a esos jugadores en vez de traer a Marcelo Díaz, que estaba listo. Entonces qué le pasa a los dirigentes de la U. A la U la han perjudicado mucho los dirigentes", analizó.

De hecho comparó con lo que pasó en la otra vereda cuando los albos estuvieron mal. "Cuando Colo Colo peleó el descenso estaba con actitud. Eso siempre hay que tener en la vida. La U la perdió, no sé por qué. Salen a jugar tranquilos, tocan para allá, para acá, para el lado. El único que mete-mete es Marcelo Morales, el Sub 20", indicó.

Por lo mismo lo candidateó al zurdo para que juegue de contención ante la ausencia de jugadores. "Si tuvieran otro lateral izquierdo de categoría, Morales podría jugar de volante de contención, porque toca y quita. Pero nadie lo piensa en esa posición".

Además le pidió a la U no arratonarse. "Si salen a empatar van a volver a perder otro año más. Hay que tomar riesgos, sin tomar riesgos no se triunfa en la vida. Si Osorio entra a jugar y ve a Suazo, debe agrandarse y no achicarse. Si pasa eso, no hay nada que hacer, por eso los duelos son muy importantes. Si la U sale con violencia, a encarar, lo pueden hacer bien. ¿Qué tiene perder otra vez con Colo Colo? La U ha sido un chiste contra Colo Colo. Después salen todos los memes. La historia está para romperla".

Finalmente indicó por el lado de Colo Colo que "Falcón es una fiera, es un caudillo que mete todo el partido, pero se puede descontrolar. Y al que Quinteros tiene que sacar es a Bouzat para poner a Zavala, que viene de hacer un gol, esto se gana con goles. Y ojo, que Colo Colo no mostró tanto contra Huachipato, aunque sí es un equipo ordenado".