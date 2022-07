El fútbol chileno vive una de las semanas más especiales del año tanto dentro como fuera de la cancha. Este domingo desde las 13:30 horas, Universidad de Chile recibe a Colo Colo en la edición 192 del Superclásico por el Campeonato Nacional.

El Romántico Viajero no lo ha pasado bien en las últimas fechas y acumula dos jornadas sin saber de triunfos. Pero eso no es lo único, ya que ante el Cacique buscarán romper una mala racha de ya nueve años como local y 21 de visita.

El partido es más que emocional para Universidad de Chile y uno que supo de jugarlos habló en la previa. En la última edición de ESPN FC, Jean Beausejour abordó lo que será el Superclásico del domingo en Talca.

"Lo digo desde la experiencia negativa. No le gané un clásico a Colo Colo jugando por la U. Tuve experiencias positivas en otras partes del mundo, pero en esa me fue asqueroso", lanzó de entrada el ex lateral.

Para Jean Beausejour, es mejor utilizar lo ocurrido en los últimos años como motivación más que como una presión. "Después de cada derrota que tuve con Colo Colo, miraba la siguiente y la enfrentaba con la misma ilusión. Siento que los jugadores la tienen y por qué no se dé algún día".

De hecho, el bicampeón de América puso como ejemplo lo que vivió en México. "Me tocó ser parte de un América contra Cruz Azul, que no le podía ganar hace 13 o 14 años. No le ganó ahí, pero después a los dos o tres años después lo hizo".

Jean Beausejour y su consejo a los juveniles de la U

Jean Beausejour no solo tuvo palabras para hablar de su experiencia, sino que también le envió un mensaje a los juveniles de Universidad de Chile. La cantera del Bulla ha tomado protagonismo esta temporada y deberá ponerse la pesada mochila de los Superclásicos con Colo Colo.

"¿Qué puedo decir respecto a los juveniles? Que jueguen, la responsabilidad no la tienen ellos. Y si van con un buen plan de partido, ¿por qué no creer o ilusionarse?", enfatizó el ex lateral.

En esa misma línea, Jean Beausejour se llenó de optimismo y fe. "Las rachas se rompen, en algún momento. Cuando los juveniles se saquen la carga emocional que lleva la institución y los jugadores que estuvimos ahí, tienen que tomarlo de una manera natural".

Aunque el ex lateral también se puso el parche antes de la herida y aconsejó a la cantera azul. "Pase lo que pase en el partido, el lunes sigue el campeonato. Con lo pesado puede ser. La U no puede darse el lujo de desmoronarse en el segundo semestre".

Universidad de Chile no tiene espacio para más errores y saltará a la cancha a enfrentar a Colo Colo con la ilusión de romper su mala racha. Muchos años han pasado desde la última vez que celebraron ante el Cacique, pero como dijo Jean Beausejour, siempre hay una oportunidad para romer la historia.