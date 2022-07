Colo Colo deja en el pasado la eliminación de la Copa Sudamericana ante el Inter de Porto Alegre y busca levantarse en el Campeonato Nacional. Este domingo desde las 17:30 horas, el Cacique recibe a Deportes La Serena defendiendo el liderato.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega herido al encuentro luego de la dolorosa goleada sufrida en Brasil y espera afirmarse en los torneos que le quedan en disputa para no sumar un fracaso al final de la temporada.

Las cosas no serán fáciles, ya que este domingo se enfrenta con un Deportes La Serena que necesita escalar en la tabla de posiciones. No obstante, al no tener más participación internacional, los albos se quieren jugar todo.

Aunque para hacerlo, Colo Colo tendrá que mover las piezas obligadamente. Las ausencias de varios jugadores por lesión, obligan a modificar la formación estelar y deja como resultado varias sorpresas para el once inicial.

Rotación obligada y los juveniles de Colo Colo a confirmar su nivel

Óscar Opazo, Emiliano Amor, César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil no estarán presentes. Todos sufren lesiones que los dejaron fuera del partido con Deportes La Serena, sumando a las bajas de Jeyson Rojas, Carlo Villanueva y Vicente Pizarro.

Ante este complejo panorama, Gustavo Quinteros se la juega por los juveniles. El técnico pidió refuerzos hasta el cansancio, pero la nueva directiva ha estado muy lejos de lo que se hizo a comienzo de año, dejando a los canteranos con la pesada mochila de salvar las ausencias.

Con esto, la formación se mueve de la siguiente manera: Brayan Cortés se queda en la portería fijo, mientras que la línea de defensa tiene las primeras sorpresas. Bruno Gutiérrez toma la banda derecha ante las bajas de Jeyson Rojas y Óscar Opazo, acompañando a Maximiliano Falcón y Matías Zaldivia.

Pedro Navarro será otra de las sorpresas para este domingo. El joven lateral tomará el lugar de Gabriel Suazo en la zaga, para que el capitán pase al mediocampo. Ahí, Gabi estará junto a Dylan Portilla y Gabriel Costa, que regresa después de cumplir con sus fechas de castigo por la suspensión ante O'Higgins.

La delantera será completamente argentina, con Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat. Esto busca asegurar los goles que tanta falta hicieron en Brasil y la poca respuesta que ha encontrado el técnico en nombres como Marcos Bolados o Cristian Zalava.

De esta forma y si no hay cambios de última hora, Colo Colo enfrentará a Deportes La Serena formando con Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Maximliano Falcón, Matías Zaldivia, Pedro Navarro; Gabriel Suazo, Dylan Portilla, Gabriel Costa; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat.