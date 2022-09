Colo Colo visita a Cobresal con la misión de sumar de a tres para estirar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones. Gustavo Quinteros no tendrá a Leonardo Gil, por lo que mueve el tablero en el once inicial.

Colo Colo sale a dar un paso más en su lucha por levantar el título del Campeonato Nacional. Este miércoles desde las 17:00 horas el Cacique se enfrenta a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador, buscando tres puntos que le permitan estirar su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Gustavo Quinteros viene encendido luego de la aplastante goleada ante Unión Española por 4-0, un resultado que espera repetir frente a los Mineros. La tarea es difícil, ya que el norte es un terreno difícil y más de tarde, pero aún así los albos están confiados en lograr el objetivo.

Para este encuentro, Colo Colo no podrá contar con Leonardo Gil, que fue expulsado en el choque con los Hispanos. El Colorado vio la tarjeta roja, por lo que se perderá el encuentro y prepara su regreso para el clásico con Universidad Católica.

Es por ello que Gustavo Quinteros tendrá que mover el tablero obligadamente para intentar superar a Cobresal. Pero más allá de dudas, el técnico apuesta por los estelares en su esquema, dándole la creación a uno de los jugadores más cuestionados.

Gabriel Costa tomará el lugar de Leonardo Gil para ser el enlace con la delantera. El uruguayo-peruano ha tenido una campaña irregular, pero con los últimos goles desde el punto penal, ha silenciado en parte a sus críticos.

Esto deja también un puesto vacante en el ataque, el que quedará en manos de Marcos Bolados. El delantero se impuso en la lucha por la banda y será el acompañante de Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat.

De esta forma, la formación del Cacique para esta tarde es con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Gabriel Costa; Marcos Bolados, Agustín Bouzat y Juan Martín Lucero.

Colo Colo no puede dejar más puntos en el camino y espera sumar de a tres, rogando para que sus escoltas no sumen. Los albos están a muy poco de conseguir el título número 33 de su historia, pero todavía no está dicha la última palabra.

